Procter & Gamble (P&G) ist ein Dauerläufer auf dem Börsenparkett. Ein Investment in die NYSE-Aktie brachte zwischen 2018 und 2023 eine Rendite von rd. 17% p.?a., womit sowohl der S&P 500 (+12% p.?a.) als auch die Wettbewerber im S&P Consumer Staples (+11% p.?a.) übertroffen wurden. Mit unserer Erstempfehlung in PB v. 24.10.18 lagen wir goldrichtig. Seitdem ist der Wert um 80% gestiegen.>Für die beeindruckende Kursentwicklung gibt es triftige Gründe. Mit Ariel, Oral B, Wick, Febreze oder Swiffer, die in vielen Haushalten unverzichtbar sind, umfasst das Portfolio des US-Unternehmens starke Marken aus der Konsumgüterindustrie. Diese Marken fördern kontinuierliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen, was sich in den am Dienstag (23.1.) veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...