STOKE-ON-TRENT, England (ots/PRNewswire) -Steelite International, ein führender Designer, Hersteller und Lieferant von preisgekrönten Tisch- und Buffetprodukten sowie Beleuchtungslösungen für das weltweite Gastgewerbe, freut sich, ab dem 31. Januar ein unvergleichliches Serviceangebot anzukündigen. Mit beeindruckenden 1.700 Artikeln, die alle über das NEUE europäische Distributionslager direkt ab Lager verfügbar sind, kann Steelite der Branche schneller denn je erstklassige Lösungen für das Gastgewerbe anbieten!Rob Price, Globaler Betriebsdirektor, kommentiert: "Unser Weg bestand darin, einen Plan ohne Abweichungen zu erfüllen, in Menschen zu investieren, um unsere Fabrikgemeinschaft wieder aufzubauen und zu stärken, und in Ausrüstung und Infrastruktur für nachhaltiges Wachstum zu investieren. Diese Investitionen sind die Grundlage für die Realisierung unserer nachfolgenden Investitionen in ein schnell verfügbares Inventar und ein europäisches Lager - damit die Produkte fließen und wir alle wachsen können."Jackie Stait, Direktor für die gewerbliche Lieferkette, fügte hinzu: "Es ist ganz einfach, wir haben unseren Kunden zugehört, sie wollen die Qualität und Innovation, die Steelite bietet, aber sie wollen sie schnell. Wir freuen uns, mit über 3.500 (Produkten) Tisch- und Buffetlösungen eine unübertroffene Bandbreite an Marken und Produkten anbieten zu können."Neben diesem neuen Anreiz stellt Steelite auf der diesjährigen Ambiente Frankfurt, der führenden Messe für Gastronomie und Hotellerie, über 300 neue Produkte vor, die an Innovation kaum zu überbieten sind. Als weltweiter Treffpunkt der Tischkultur- und Gastronomiebranche ist die Ambiente seit langem ein wichtiger Termin im Kalender des Gastgewerbes. Steelite bereitet sich darauf vor, auf dieser angesehenen Messe vom 26. bis zum 30. Januar auszustellen, und freut sich darauf, eine umfangreiche Palette neuer Produkte vorzustellen, die ihr unübertroffenes Engagement für hervorragendes Design, Innovation und Handwerkskunst verkörpern.Alex Gonzalez, Senior-Vizepräsident für internationale Märkte, "Im Geiste der Innovation und des unerschütterlichen Enthusiasmus schlägt Steelite ein neues Kapitel auf und läutet damit eine Ära unvergleichlichen Service und bahnbrechender Produktangebote ein. Mit einer beeindruckenden Anzahl von über 1.700 Artikeln, die über das neue europäische Distributionslager direkt ab Lager verfügbar sind, ist unser Engagement für die Bereitstellung von erstklassigen Lösungen für das Gastgewerbe jetzt schneller und dynamischer als je zuvor. Mit der Präsentation von über 300 neuen Produkten auf der Ambiente, Frankfurt 2024, unterstreichen wir unser Bekenntnis zu herausragendem Design, Innovation, Qualität und Handwerkskunst. Wir begrüßen den Wandel mit offenen Armen und laden Gastronomen ein, uns auf dieser spannenden Reise zu begleiten, auf der Qualität auf Geschwindigkeit trifft und Innovation keine Grenzen kennt. Steelite ist nicht nur ein Lieferant; wir sind der unübertroffene Katalysator für die Verbesserung von Essenserlebnissen auf der ganzen Welt."Von visionären neuen Geschirrserien bis hin zu ausgeklügelten Servicelösungen versprechen die neuen Produkteinführungen von Steelite, Restaurants auf der ganzen Welt zu begeistern, zu inspirieren und zu bereichern.Steelite lädt Sie ein, seinen Stand auf der Ambiente Frankfurt zu besuchen, Stand C79, Halle 11.HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONInformationen zu Steelite International- Steelite International ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von preisgekrönten, inspirierenden Tischplattenprogrammen für das internationale Gaststättengewerbe.- Die Wurzeln von Steelite International reichen mehr als 100 Jahre zurück.- Im Mittelpunkt des Unternehmensleitbildes steht die "Kunst der Präsentation". Wir bei Steelite sind der Meinung, dass Geschirr mehr als nur zum Servieren von Speisen dienen sollte - es sollte Ihrer Vision dienen. Wir entwerfen, fertigen und kuratieren das allerbeste Geschirr für Köche und Konzepte auf der ganzen Welt.- Die wichtigsten Geschirrprodukte des Unternehmens werden in der Fabrik in Stoke-on-Trent hergestellt - einer der modernsten und effizientesten Produktionsstätten der Welt. 