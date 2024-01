Bengaluru, Indien und London (ots/PRNewswire) -Hinduja Global Solutions (HGS) (notiert an der BSE & NSE), ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen in den Bereichen Verbraucherengagement, digitale Kundenerfahrungen (CX), Analytik und KI, gab heute eine strategische Partnerschaft mit dem Government Digital Service (GDS) in Großbritannien bekannt, um den Benutzern von GOV.UK One Login durch ein Kontaktzentrum Unterstützung zu bieten. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Art und Weise zu vereinfachen und zu beschleunigen, wie Menschen ihre Identität nachweisen können, um Zugang zu zentralen Diensten der britischen Regierung zu erhalten. Der GDS ist Teil des Cabinet Office.Die neue Arbeitspartnerschaft wurde über das Crown Commercial Service Framework eingerichtet. Die Zusammenarbeit stellt für HGS UK eine hervorragende Gelegenheit dar, schnellere Fortschritte zu erzielen und die langfristige Vision des GDS zu unterstützen, den Bürgern einen einfachen Zugang zu Regierungsdiensten zu ermöglichen."Diese Gelegenheit zu erhalten, ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass wir vermitteln konnten, was wir heute können. Vielmehr lag es an unserem unerschütterlichen Engagement, ein vertrauenswürdiger, kooperativer Partner zu sein, der aufzeigt, wohin wir in Zukunft - gemeinsam - gehen können," so Patrick Elliott, Geschäftsführer von HGS UK. "Wir freuen uns auf diese unglaubliche Gelegenheit, das Cabinet Office bei der Verwirklichung seiner Vision zu unterstützen, die digitale Landschaft der zentralen öffentlichen Dienste der britischen Regierung neu zu definieren."Die Zusammenarbeit bietet HGS UK die Möglichkeit, den Bürgern, die den GOV.UK One Login Service des GDS nutzen, einen umfassenden Multikanal-Support zu bieten. HGS bringt als strategischer Partner langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Implementierung von wichtigen Regierungslösungen auf der ganzen Welt ein. HGS stellt eine Fülle digitaler Möglichkeiten zur Unterstützung unserer Agenten bereit, einschließlich einer zentralen Plattform über alle Kanäle für Sprache, Webchat, Webformulare, soziale Netzwerke und intelligente Umleitung durch konversationelle KI bei gleichzeitiger Überwachung von Interaktionstrends und Warnmeldungen durch Sprach-/Textanalyse.Rachel Tsang, stellvertretende Direktorin für das Programm Digital Identity beim GDS, sagte: "Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit HGS zur Einrichtung eines Kontaktzentrums für unsere Nutzer bekannt zu geben. So können wir unseren Nutzern beim Zugriff auf GOV.UK One Login genau dann, wenn sie ihn brauchen, einen großartigen Kundensupport bieten. Durch die Einrichtung dieser Dienste können wir uns auf alle unsere Kunden konzentrieren, auch auf diejenigen, die nur über geringe digitale Kenntnisse verfügen."GOV.UK One Login ist ein Schritt zur Veränderung der Art und Weise, wie Menschen mit Dienstleistungen der Regierung interagieren. Der GDS möchte dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich ihre Identität problemlos nachweisen und Zugang zu staatlichen Dienstleistungen erhalten können.Informationen zum GDSDer GDS ist eine Geschäftseinheit innerhalb des Cabinet Office, die geschaffen wurde, um verschiedene behördenübergreifende Plattformen und Tools zu pflegen und zu verbessern, darunter GOV.UK, GOV.UK One Login, Emergency Alerts Service, GOV.UK Pay und GOV.UK Notify, um nur einige zu nennen. Der GDS wurde gegründet, um GOV.UK als einzigen und vertrauenswürdigen Online-Zugang zu Regierungsinformationen und -diensten zu entwickeln und die Daten mit den Nutzern zu verbinden, um eine schnellere und persönlichere Erfahrung beim Kontakt mit der Regierung zu ermöglichen. Die Produkte und Dienstleistungen vom GDS werden jede Woche von über 13 Millionen Menschen genutzt und von mehr als 1.900 Organisationen des öffentlichen Sektors in Anspruch genommen. Der GDS unterhält Zentren in London, Manchester und Bristol und beschäftigt über 750 Mitarbeiter.Informationen zu Hinduja Global Solutions (HGS)Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Optimierung des Customer Experience Lifecycle, digitale Transformation, Geschäftsprozessmanagement und digitales Medien-Ökosystem hilft HGS seinen Kunden jeden Tag, wettbewerbsfähiger zu werden. Das Kerngeschäft von HGS, der Bereich Geschäftsprozessmanagement (BPM), kombiniert Automatisierung, Analytik und künstliche Intelligenz mit fundiertem Fachwissen, das sich auf digitale Kundenerlebnisse, Back-Office-Verarbeitung, Contact Center und Personalmanagementlösungen konzentriert. NXTDIGITAL (www.nxtdigital.in), der Geschäftsbereich Digitale Medien von HGS, ist Indiens führender Anbieter integrierter digitaler Bereitstellungsplattformen. Er liefert Dienste über Satellit, digitales Kabel und Breitband an über 5 Millionen Kunden in 1.500 Städten und Gemeinden.Als Teil des Mischkonzerns Hinduja Group mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar verfolgt HGS einen "global-lokalen" Ansatz. HGS beschäftigt über 19.947 Mitarbeitende in 35 Lieferzentren in neun Ländern, die für einige der weltweit führenden Marken in verschiedenen Branchen tätig sind. Für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, verzeichnete HGS einen Umsatz 5.006,7 core Rupien (621,5 Millionen US-Dollar).Auf https://hgs.cx erfahren Sie, wie HGS Kundenerlebnisse transformiert und Unternehmen für die Zukunft aufbaut.Medienkontakt:Medienkontaktangaben: Hinduja Global Solutions; Frau Shilpa Harsha, +91 7624934505View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hgs-uk-wurde-als-strategischer-partner-fur-die-transformation-der-offentlichen-dienste-in-groWbritannien-unter-der-leitung-von-government-digital-services-ausgewahlt-302045788.htmlOriginal-Content von: Hinduja Global Solutions (HGS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097561/100915483