Der DAX hat auch am Freitag den Sprung über sein jüngstes Rekordhoch aus dem Dezember bei 17.003 Punkten verpasst. Der deutsche Leitindex näherte sich zwar bis auf 36 Punkte seinem Höchststand, ging letztlich aber nur 0,32 Prozent höher bei 16.961 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht kommt der DAX damit auf ein Plus von etwa 2,5 Prozent.Am Vortag hatte der DAX nach der erwartungsgemäßen Zinsentscheidung der EZB seine Verluste aufgeholt und leicht im Plus geschlossen. Der Widerstand gegen frühe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...