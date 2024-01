Bei Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) und den weiteren Goldaktien steht auch die Berichtssaison an. Wir blicken voraus und nennen die Termine und was im Vorfeld wissen sollte. Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) geht wie gewohnt zweimal an die Öffentlichkeit. Bereits am 16. Januar erfolgt eine Veröffentlichung vorläufiger Informationen zu Produktion, Umsatz und Kosten im 4. Quartal. Die endgültigen Ergebnissee für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 werden dann am 14. Februar 2024 präsentiert. ...

