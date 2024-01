Chennai, Indien (ots/PRNewswire) -Ashok Leyland, das indische Flaggschiff der Hinduja-Gruppe und der führende Nutzfahrzeughersteller des Landes, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von den staatlichen Verkehrsbetrieben im indischen Bundesstaat Karnataka Aufträge über die Lieferung 1225 komplett ausgestatteter Viking-Busse erhalten hat, die bis April 2024 geliefert werden sollen. Dieser Auftrag wird dazu beitragen, die Führungsposition von Ashok Leyland in der Busindustrie weiter zu stärken.Ashok Leyland ist mit einer Flotte von über 11.680 im Einsatz befindlichen Bussen die bevorzugte Marke der staatlichen Verkehrsbetriebe von Karnataka (Karnataka State Transport Undertakings, STUs). Die Busse müssen den Anforderungen der indischen Automobilnorm AIS-153 entsprechen. Bei der Konstruktion wird besonderer Wert auf hohen Fahrgastkomfort und erstklassige Sicherheit für Fahrgäste und Fahrer gelegt. Ausgestattet mit fortschrittlichen Merkmalen, einschließlich eines leistungsstarken 6-Zylinder-Motors der H-Serie mit 147 kW (197 PS) und OBD-II-Zertifizierung, sind diese Busse ein Beispiel für die modernen Technologiestandards von Ashok Leyland.Shenu Agarwal, Managing Director und CEO, Ashok Leyland, sagte: "Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit den Karnataka State Transport Undertakings fortzusetzen. Ein funtionierender Nahverkehr spielt eine entscheidende Rolle für das gesamte nationale und wirtschaftliche Wachstum. Wir sind stets bestrebt, mit unserem Know-how in der Entwicklung technologisch fortschrittlicher, innovativer und effizienter Produkte die bestmöglichen Verkehrslösungen anzubieten. Unsere profunde Kenntnis unserer Märkte und Kunden zeichnet uns besonders aus und hat entscheidend zu unserem Erfolg bei der Erteilung dieser Aufträge beigetragen."Sanjeev Kumar, President - M&HCV, Ashok Leyland, sagte: "Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag der Karnataka State Transport Undertakings. Der anhaltende Erfolg unserer Zusammenarbeit verdeutlicht das große Vertrauen, das unsere Kunden in unsere Produkte setzen. Unsere Busse, die speziell auf die besonderen Anforderungen der staatlichen Verkehrsbetriebe von Karnataka zugeschnitten sind, sind ein Beweis für die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Robustheit unserer Technik. Dieser Folgeauftrag ist ein klarer Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden in Ashok Leyland setzen."Ashok Leyland ist der viertgrößte Omnibushersteller weltweit und der größte Indiens. Dieser jüngste Auftrag ist ein bedeutender Schritt nach vorn und unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Karnataka State Transport Undertakings in die außergewöhnlichen Produkte und Dienstleistungen von Ashok Leyland.rajesh.Mani@ashokleyland.comKontakt:Herr Rajesh Mani+91 95000 22922rajesh.Mani@ashokleyland.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ashok-leyland-sichert-sich-auftrag-uber-1-225-busse-fur-die-staatlichen-verkehrsbetriebe-im-bundesstaat-karnataka-302045819.htmlOriginal-Content von: Ashok Leyland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097563/100915487