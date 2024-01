Chennai, Indien (ots/PRNewswire) -Ashok Leyland, das indische Flaggschiff der Hinduja-Gruppe und der führende Nutzfahrzeughersteller des Landes, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von den Verkehrsbetrieben des indischen Bundesstaats Tamil Nadu (Tamil Nadu State Transport Corporation, TNSTC) über die Lieferung von 552 Niederstflurbussen für den öffentlichen Nahverkehr erhalten hat. Ashok Leyland ist stolz auf die Zusammenarbeit mit der TNSTC bei der Umsetzung des "Mobility for All" Programms, der Verpflichtung der Regierung des Bundesstaates Tamil Nadu zur Förderung des Zugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln.Ashok Leyland ist ein langjähriger Lieferant der TNSTC, die aktuell mehr als 18.477 Ashok Leyland-Busse in ihrer Flotte betreibt. Die neuen Niederstflurbusse verfügen über modernste Ausstattungsmerkmale wie den leistungsstarken 6-Zylinder-4-Ventil-Motor der H-Serie mit 184 kW (246 PS), stufenlosen Einstieg, Heckmotor-Konfiguration, Automatikgetriebe, Scheibenbremse vorne, elektronisch gesteuerte Luftfederung vorne und hinten sowie ein intelligentes Transportsystem mit Überwachungskameras, Anzeigetafeln, die den Standort des Fahrzeugs anzeigen, und Fahrzeugverfolgung.Shenu Agarwal, Managing Director und CEO von Ashok Leyland, sagte: "Wir sind stolz darauf, mit der TNSTC bei der Umsetzung der "Mobility for All"-Initiative zusammenzuarbeiten. In unserem Bestreben, den rasch wachsenden öffentlichen Mobilitätsbedarf unseres Landes zu decken, bleibt unser tiefgreifendes Verständnis der Märkte und Kunden weiterhin eines der entscheidenden Argumente, das für uns spricht. Dieser Auftrag bestärkt uns in unserer Mission, effiziente und technologisch fortschrittliche Produkte zu entwickeln, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs beitragen."Sanjeev Kumar, President - M&HCV, Ashok Leyland, sagte: "Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag der TNSTC, mit der wir eine langjährige Geschäftsbeziehung pflegen. Unsere Niederstflurbusse sind der Inbegriff von technischem Fortschritt und Sicherheit im Nutzfahrzeugsegment. Wir sind stolz darauf, der TNSTC und den Menschen in Tamil Nadu eine Fahrzeugflotte bieten zu können, die höchsten Komfort und höchste Sicherheitsstandards miteinander verbindet. Dieser Auftrag spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in Ashok Leyland setzen."Dieses Projekt wird von der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert. Ashok Leyland wird in den nächsten Monaten mit der Auslieferung der Fahrzeuge beginnen und damit sein Engagement für das Wachstum und die Entwicklung nachhaltiger und integrativer Mobilitätslösungen unterstreichen.Die bestellten Niederstflurbusse verkörpern Ashok Leylands Best-in-Class-Technologie und bieten Fahrgästen ein verbessertes Mobilitätserlebnis. Die Busse sind als behindertengerechte Fahrzeuge zertifiziert und setzen einen neuen Standard in der Branche. Die Konstruktion konzentriert sich auf einen bürgernahen Ansatz, der nicht nur überragenden Komfort bietet, sondern auch erstklassige Sicherheitsstandards für Fahrgäste und Fahrer gewährleistet.Ashok Leyland ist der viertgrößte Omnibushersteller weltweit und der größte Indiens. Dieser jüngste Auftrag ist ein bedeutender Schritt nach vorn und unterstreicht das anhaltende Vertrauen der TNSTC in die außergewöhnlichen Produkte und Dienstleistungen von Ashok Leyland.Herr Rajesh Mani, E-Mail: rajesh.Mani@ashokleyland.com, Mobil: +91 95000 22922View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ashok-leyland-sichert-sich-auftrag-uber-552-busse-fur-die-verkehrsbetriebe-des-bundesstaats-tamil-nadu-302045808.htmlOriginal-Content von: Ashok Leyland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097563/100915485