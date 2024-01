DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kanzler-Gremium: Generative KI nachhaltig in Deutschland entwickeln

Generative Künstliche Intelligenz (KI) berge enorme Potenziale für die Gesellschaft, insbesondere für Wissenschaft, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung, hat der Zukunftsrat des Bundeskanzlers betont, dem Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft angehören. Ziel sei es, "dass diese sich rasant entwickelnde Technologie schnell und sicher auch in Deutschland zur Anwendung kommt, um die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität zu stärken", erklärte das Bundespresseamt nach der vierten Sitzung des Gremiums in dieser Legislaturperiode.

Ministerium: Kostenprognose für Ausbau erneuerbarer Energien schwankt

Das Bundeswirtschaftsministerium will sich nicht zu konkreten Kostenprognosen von Netzbetreibern zum Ausbau erneuerbarer Energien äußern. Ein Sprecher sagte, dass mit der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2024 in der kommenden Woche die Finanzierungssorgen der Netzbetreiber beim Ausbau der erneuerbaren Energien gemildert werden dürften. Zuvor hatte das Handelsblatt über Milliardenforderungen von deutschen Stromübertragungsnetzbetreibern berichtet.

Bund und Länder wollen sozialen Wohnungsbau mit Milliarden fördern

Bund und Länder wollen mit einem milliardenschweren finanziellen "Kraftakt" den öffentlichen sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) unterzeichnete eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zum sozialen Wohnungsbau und zum "Jungen Wohnen". Der Bund wird den Ländern, die für den sozialen Wohnungsbau zuständig sind, im Zeitraum 2022 bis 2027 insgesamt 18,15 Milliarden Euro an Bundesmitteln zur Verfügung stellen. Die Länder beteiligen sich mit einer Kofinanzierung.

Gericht: Bauarbeiten für LNG-Terminal vor Rügen bis Ende Februar möglich

Die letzten Arbeiten für die Anbindung des LNG-Terminals Lubmin in der Ostsee können noch bis Ende Februar fortgesetzt werden. Mit zwei am Freitag bekanntgegebenen Beschlüssen vom Vortag wies das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dagegen gerichtete Eilanträge der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des Naturschutzbundes (Nabu) Mecklenburg-Vorpommern ab. (Az. 7 VR 1. 24 und 7 VR 2. 24)

US-Inflation stagniert im Dezember bei 2,6 Prozent

Die US-Inflationsrate ist im Dezember stabil geblieben. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im Dezember um 0,2 (minus 0,1) Prozent.

IEA sieht wachsende Erdgasnachfrage - Liefersituation angespannt

Die globale Erdgasnachfrage dürfte dieses Jahr angesichts einer kälteren Witterung und eines steigenden Verbrauchs in den Schwellenländern anziehen. Aber ein begrenzter Hochlauf bei der Produktion von Flüssiggas dürfte für eine weiterhin angespannte Liefersituation sorgen, prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA)

US-Armee: Kriegsschiff der US-Marine schießt vor Jemen Huthi-Rakete ab

Ein Kriegsschiff der US-Marine hat nach US-Angaben eine von den Huthi-Rebellen im Jemen abgefeuerte Rakete abgewehrt. Die vom Iran unterstützte Miliz habe im Golf von Aden eine "ballistische Anti-Schiffs-Rakete" auf den Zerstörer "USS Carney" abgefeuert, erklärte das US-Zentralkommando (Centcom) am Freitag in Onlinemedien. Die Rakete sei erfolgreich abgeschossen worden, es gebe keine Berichte über Schäden oder Verletzte, hieß es weiter.

Vorwurf massiver Desinformationskampagne gegen Russland

Russland soll versucht haben, mit einer massiven Desinformationskampagne auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) Unmut gegen die Ampel-Regierung zu schüren. Nach einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Magazins Spiegel deckte das Auswärtige Amt eine Aktion auf, für die offenbar mehr als 50.000 gefälschte Nutzerkonten eingerichtet worden waren. Die Kampagne soll auch zum Ziel gehabt haben, die Unterstützung für die Ukraine in Deutschland zu untergraben. Die Bundesregierung betonte indes, entschlossen gegen Desinformation vorgehen zu wollen.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Dez +1,3% gg Vorjahr - NAR

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Dez +8,3% gg Vm auf 77,3 - NAR

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2024 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.