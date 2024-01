GC Aesthetics® (GCA), ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen, das ästhetische und rekonstruktive Lösungen für globale Gesundheitsmärkte anbietet, gibt stolz bekannt, dass sein Brustimplantat PERLE kürzlich in einem unabhängigen, von Experten begutachteten Artikel im Aesthetic Surgery Journal Open Forum vorgestellt wurde. Die von Herrn Taimur Shoaib (Großbritannien) geleitete Studie hebt die Sicherheit und Performance von PERLE hervor, dem runden, glatten, undurchsichtigen Brustimplantat mit der einzigartigen Bio-Q-Oberfläche und einem Gel der sechsten Generation.

Dies ist das erste Mal, dass klinische Daten zu PERLE in einer internationalen Fachzeitschrift veröffentlicht werden und die Sicherheit und den Erfolg dieses Brustimplantats belegen.

Eine Kohorte von 374 Patienten wurde retrospektiv analysiert, mit einer durchschnittlichen Nachbeobachtungsdauer von 18 Monaten. Die Studie zeigt niedrige Komplikationsraten bei der Verwendung von PERLE-Implantaten.

"Ich habe diese Studie durchgeführt, um die Sicherheit von PERLE-Implantaten zu untersuchen. Wir haben diese Implantate Anfang 2021 in meiner Klinik in Glasgow La Belle Forme eingeführt, als ich von der Wissenschaft dahinter hörte. Alle empirischen Aspekte des Implantats entsprachen meiner Vorstellung von hoher Qualität und ich wollte dies testen. Wir haben 374 Patienten mit PERLE-Implantaten über einen Zeitraum von durchschnittlich 18 Monaten nachbeobachtet. Unsere Studie hat gezeigt, dass das Sicherheitsprofil dieser Implantate mit anderen modernen Implantaten vergleichbar ist und frei von implantatbedingten Komplikationen oder Fällen von Kapselkontraktur", sagte Herr Taimur Shoaib.

Diese unabhängige klinische Studie bestätigt die Qualität und Sicherheit von PERLE-Brustimplantaten, die den Anforderungen und Erwartungen sowohl der Chirurgen als auch der Patienten gerecht werden.

Chris Brotherston, Head of Quality, Regulatory and Clinical Affairs bei GC Aesthetics, kommentierte: "Dies ist nicht nur ein Meilenstein für GC Aesthetics, es ist eine Bestätigung unseres Engagements für Sicherheit und die Lieferung hervorragender Ergebnisse. Wir sind auch stolz, die Einführung unserer prospektiven 10-Jahres-Studie zu PERLE im ersten Quartal 2024 bekanntzugeben, mit der wir weiterhin wichtige Daten sammeln, um das Produktprofil in Bezug auf Sicherheit und erhöhte Kompatibilität auszubauen."

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier: Zhi Yang Ng, Calum Honeyman, Taimur Shoaib, Single-Institution Early Experience With a New, Smooth, Opaque, and Round Breast Implant Over a 2-Year Period (Frühzeitige Erfahrungen einer einzelnen Einrichtung mit einem neuen, glatten, undurchsichtigen und runden Brustimplantat über einen Zeitraum von 2 Jahren), Aesthetic Surgery Journal Open Forum Volume 5, 2023, ojad090, https://doi.org/10.1093/asjof/ojad090

