Zwei Themen stehen heute im Vordergrund: die Daten zur Inflation in den USA (PCE) - und die heute auch buchstäblich bestätigte Tatsache, dass Deutschland der kranke Mann Europas ist! Zunächst zur US-Inflation: sie fiel weitgehend wie erwartet aus, die Euphorie aber hält sich darüber in Grenzen. Tech an der Wall Street heute schwächer, nachdem auch ...

