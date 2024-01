ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX gewinnt auf Wochensicht 2,8% und erobert damit eindrucksvoll seine 3.400-Punkte-Marke wieder zuru¨ck. Die Konsolidierungsphase der letzten Woche ist damit beendet. Der Trend zeigt wieder nach oben, was sowohl von DMI/ADX als auch vom Parabolic System besta¨tigt wird. Die kurzfristigen technischen Indikatoren springen wieder auf Kaufen, am deut- lichsten sichtbar bei MACD und Momentum. Noch wichtiger ist die etwas la¨n- gerfristige Betrachtungsweise: bei der Analyse auf wo¨chentlicher Basis sind die drohenden Verkaufssignale vorerst abgewendet, hier ist das Bild nach wie vor positiv. Bei 3.448 Punkten sehen wir den na¨chsten bedeutenden Widerstand. Diesen gilt es in der na¨chsten Woche zu u¨berwinden."

