Kleinste Hinweise auf niedrigere Zinsen werden mit großer Begeisterung aufgenommen - zu großer vielleicht? Langläufer sind jedenfalls jetzt gefragt: Die hohen Zinsen will so mancher für sich verzurren. 26. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auch im Anleihehandel stand die Woche ganz im Zeichen der EZB-Sitzung vom gestrigen Donnerstag. "Vorher war Abwarten angesagt", berichtet Arthur Brunner von der ICF Bank. Immerhin erhoffte man sich Antworten auf die Frage: Ab wann und in welchem Tempo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...