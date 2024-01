Kolkata, Indien (ots/PRNewswire) -- Mit dem integrierten Flaggschiffangebot von NXTDIGITAL stehen den Kunden über 650 TV-Kanäle, Breitbandverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s und über 300.000 Stunden beliebter internationaler und regionaler OTT-Inhalte zur Verfügung.- Das Angebot des führenden digitalen Medienkonzerns wird auf der Cable TV Show in Kolkata vom 8. bis 11. Januar 2024 vorgestellt.NXTDIGITAL, der Geschäftsbereich für digitale Medien des technologiegetriebenen Unternehmens für Kundenerlebnisse Hinduja Global Solutions Ltd. (HGS), wird vom 9. bis 11. Januar 2024 an der 25. Ausgabe der Cable TV Show 2024 in Kolkata teilnehmen. Die Mediensparte der internationalen Hinduja Group, die in den Bereichen digitales Fernsehen, kabelgebundenes Breitband, OTT-Aggregation und Unternehmenslösungen tätig ist, plant die Präsentation ihrer zentralen integrierten Lösung auf der Messe. Das Angebot umfasst über 650 digitale Fernsehkanäle, kabelgebundenes Breitband mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Mbit/s und über 300.000 Stunden OTT-Inhalte.Als einzige Headend-In-The-Sky-Plattform hat NXTDIGITAL seinen satellitengestützten Fernsehservice im gesamten Osten durch eine Kombination aus dem Ausbau seiner Franchisenehmer-Basis und der Einführung seiner preisgekrönten proprietären und selbst betriebenen NXTHUBs aggressiv ausgebaut. Der digitale Fernsehservice kann mit ONE Broadband kombiniert werden, dem kabelgebundenen Breitbandangebot, das Haushalte und Büros mit Fiber-To-The-Home (FTTH) über Gigabit Passive Optical Network (GPON)-Technologie verbindet. Die digitale Fernseh- und Breitbandlösung wird durch die einzigartige OTT-Aggregator-App NXTPLAY ergänzt. Sie bietet Kunden Zugang zu beliebten OTT-Inhalten von Disney+ Hotstar, OTTPlay, Sabot und Playflix.Die Android-App bietet mehr als 300.000 Stunden internationaler und regionaler Inhalte und enthält erweiterte Funktionen wie das Durchsuchen von Inhalten nach Thema, Genre, Quelle und Sprache.Sanjay Das, Senior Vizepräsident von NXTDIGITAL, sagte auf der Veranstaltung: "Integrierte Produktangebote stehen dieses Jahr im Mittelpunkt unserer Präsentation auf der Cable TV Show und transportieren die Kernbotschaft dieses einzigartigen Angebots für alle unsere Handelspartner, die ihr Geschäft in erster Linie vor Herausforderungen schützen wollen. Wir wissen, wie dringend unsere Partner integrierte digitale Dienste benötigen, die sie in einem Paket unter einem Dach anbieten können, um ihre Abonnenten mit erstklassigen digitalen Diensten aus einer Hand versorgen zu können. Unterstützt wird dies alles durch die innovative Technologie von Indiens führendem Unternehmen für digitale Vertriebslösungen."Informationen zu NXTDIGITALNXTDIGITAL ist die digitale Mediensparte von Hinduja Global Solutions Ltd. (HGS), dem führenden Anbieter von technologiebasierten Dienstleistungen in den Bereichen Kundenerfahrung, Geschäftsprozessmanagement und digitale Medien, hinter dem der globale Mischkonzern Hinduja Group steht. Das Geschäftsfeld Digitale Medien beinhaltet Plattformen für die Verbreitung von Inhalten über Kabel und Satellit, kabelgebundene Breitbanddienste, Breitband-über-Satelliten-Dienste, Unternehmenslösungen (ONEOTT iNTERTAINMENT Ltd.), Technologiedienste (IndusInd Media & Communications Ltd.) und die Syndizierung von Inhalten (IN Entertainment Ltd.).Mit einer panindischen Reichweite bietet NXTDIGITAL unter den Markennamen INDigital bzw. NXTDIGITAL Fernsehservices über das digitale Kabel und die einzige Headend-In-The-Sky (HITS)-Satellitenplattform des Landes an. Der HITS-Service ist in über 1.500 Städten und Gemeinden verfügbar, deckt damit über 4.500 PIN-Codes ab und ist in den am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen der semi-urbanen, semi-ländlichen und ländlichen Gebiete Indiens stark vertreten. NXTDIGITAL verfügt über ein landesweites Franchise-Netzwerk mit 10.000 Partnern für digitale Dienstleistungen, die Millionen von Kunden im ganzen Land beliefern.HGS ist an der BSE und der NSE notiert. Für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, verzeichnete HGS einen Umsatz 5.006,7 crore Rupien (621,5 Millionen US-Dollar).Frau Shilpa HarshaHandynummer +91 7624934505shilpa.harsh@teamhgs.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nxtdigital-prasentiert-auf-der-cable-tv-show-2024-in-kolkata-die-integrierte-leistung-von-digitalem-fernsehen--breitband--ott-302045889.htmlOriginal-Content von: NXTDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097565/100915490