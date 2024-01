Charlottetown, Prince Edward Island (ots/PRNewswire) -Hinduja Global Solutions (HGS) (börsennotiert an der BSE & NSE), ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen in den Bereichen Verbraucherengagement, digitale Kundenerfahrung (CX) und Geschäftsprozessmanagement (BPM), gab heute bekannt, dass HGS Canada als Great Place to Work® zertifiziert wurde.Great Place to Work® ist die weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur, Mitarbeitererfahrung und Führungsverhalten, die nachweislich zu marktführenden Umsätzen, Mitarbeiterbindung und erhöhter Innovation führen. Die Zertifizierung basierte auf dem Feedback der Mitarbeiter zur Arbeitsplatzkultur, das anhand des Great Place to Work® Trust Index Score ermittelt wurde."Unsere Daten zeigen, dass großartige Arbeitsplätze im Vergleich zu anderen Unternehmen von einer höheren Kundenzufriedenheit, einer geringeren Fluktuation und einer besseren finanziellen Leistung profitieren. Darüber hinaus sind Arbeitsumgebungen, in denen Vertrauen die Grundlage bildet, reif für Innovation, Agilität, Widerstandsfähigkeit und Effizienz", so Nancy Fonseca, Senior Vice President von Great Place to Work® Canada.Das Great Place to Work® Institute führte eine unabhängige Umfrage unter den Mitarbeitern von HGS Canada durch, um ihr Feedback zur Arbeitskultur im Unternehmen einzuholen. Die Umfrage ermöglichte es den Mitarbeitern, das Unternehmen anhand einer gründlichen Bewertung zu beurteilen, die Fragen zur Arbeitszufriedenheit, zur Work-Life-Balance, zur Unternehmenskultur und mehr enthielt. Um die Zertifizierung zu erhalten, musste das Unternehmen in der Umfrage mindestens 65 % positive Ergebnisse erzielen. Die Ergebnisse von HGS Canada übertrafen diese Schwelle und führten zur Great Place to Work®-Zertifizierung des Unternehmens für die Jahre 2023-2024."Die offizielle Zertifizierung als Great Place to Work® ist für HGS Canada ein bedeutender Erfolg, der die harte Arbeit, den Einsatz und das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters bei der Schaffung einer positiven und erfüllenden Arbeitsplatzkultur würdigt", sagte Savita Jones, Senior Vice President - Operations, North America bei HGS. "Diese Zertifizierung ist ein Beweis für die HGS-Kultur, die Chancengleichheit, Vielfalt und ständiges Lernen fördert und unsere Mitarbeiter befähigt, ihren Erfolg zu steigern und allen Interessengruppen hervorragende Leistungen zu bieten."HGS kombiniert Automatisierung, Analytik und künstliche Intelligenz mit hochqualifizierten Talenten und tiefem Fachwissen, um in den Bereichen digitale Kundenerfahrung, Back-Office-Verarbeitung, Contact Center und HRO-Lösungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Als globales Unternehmen mit mehr als 21.600 Mitarbeitern in acht Ländern leistet HGS einen wichtigen Beitrag für einige der weltweit führenden Marken in verschiedenen Branchen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Geschäft seiner Kunden durch ein perfektes Gleichgewicht zwischen Technologie und Menschen zu erneuern, zu optimieren und zu erweitern. Dies wird durch das gemeinsame Bestreben aller Mitarbeiter, die besten Ergebnisse in Bezug auf das Kundenerlebnis zu erzielen, leicht gemacht. HGS verfügt über eine hoch motivierte und kompetente internationale Belegschaft mit unterschiedlichen kulturellen, ethnischen und beruflichen Hintergründen.HGS investiert weiterhin in Kanada, sowohl in personeller als auch in digitaler Hinsicht, und dehnt seine Reichweite auf neue Provinzen aus, um seine zweisprachigen Kapazitäten zu stärken. Dies ermöglicht es HGS, mit bestehenden Kunden weiter zu wachsen und die Kapazitätsanforderungen neuer Kunden zu erfüllen.Informationen zu Hinduja Global Solutions (HGS):Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Optimierung des Customer Experience Lifecycle, digitale Transformation, Geschäftsprozessmanagement und digitales Medien-Ökosystem hilft HGS seinen Kunden jeden Tag, wettbewerbsfähiger zu werden. Das Kerngeschäft von HGS, der Bereich Geschäftsprozessmanagement (BPM), kombiniert Automatisierung, Analytik und künstliche Intelligenz mit fundiertem Fachwissen, das sich auf digitale Kundenerlebnisse, Back-Office-Verarbeitung, Kontaktcenter und Personalmanagementlösungen konzentriert. NXTDIGITAL (www.nxtdigital.in), der Geschäftsbereich Digitale Medien von HGS, ist Indiens führender Anbieter integrierter digitaler Bereitstellungsplattformen. Er liefert Dienste über Satellit, digitales Kabel und Breitband an über 5 Millionen Kunden in 1.500 Städten und Gemeinden.Als Teil des Mischkonzerns Hinduja Group mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar verfolgt HGS einen "global-lokalen" Ansatz. HGS beschäftigt 21.685 Mitarbeiter in 34 Lieferzentren in acht Ländern, die für einige der weltweit führenden Marken in verschiedenen Branchen tätig sind. Für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, verzeichnete HGS einen Umsatz in Höhe von Rs. 57.959 Millionen (779 Millionen US-Dollar).Auf https://hgs.cxerfahren Sie, wie HGS Kundenerlebnisse transformiert und Unternehmen für die Zukunft aufbaut.Informationen zu Great Place to Work®Great Place to Work® ist die weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 haben sie mehr als 100 Millionen Arbeitnehmer weltweit befragt und diese Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht: Vertrauen. Die Plattform für Mitarbeiterbefragungen gibt Führungskräften das Feedback, die Echtzeitberichte und die Erkenntnisse an die Hand, die sie für strategische Personalentscheidungen benötigen. Das Institut ist für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Regierungsbehörden in mehr als 60 Ländern tätig und führt seit über drei Jahrzehnten bahnbrechende Forschungsarbeiten zu den Merkmalen großartiger Arbeitsumgebungen durch.Medienkontakt:Frau Shilpa Harsha, Mobilnummer +91 7624934505View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hgs-canada-als-great-place-to-work-fur-2023-2024-zertifiziert-302045915.htmlOriginal-Content von: Hinduja Global Solutions (HGS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097561/100915491