NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag im späten Verlauf kräftig gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 83,55 US-Dollar. Das waren 1,12 Dollar mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 70 Cent auf 78,06 Dollar. Zuvor hatten die Ölpreise einen kleinen Teil ihrer bisherigen Wochengewinne eingebüßt.

Ausgelöst wurde der starke Preisanstieg durch den Auftritt eines Huthi-Sprechers im Fernsehen. Ihm zufolge haben die Rebellen einen britischen Öltanker im Golf von Aden mit einer Antischiffsrakete angegriffen. Der Tanker sei getroffen worden und stehe in Flammen./he/gl