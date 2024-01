Bitcoin ETFs haben ihren besten Tag seit der Einführung - Steigt jetzt die Nachfrage?

Die Einführung der Bitcoin ETFs in den USA wurde lange herbeigesehnt. Am Ende hat sie sich aber nicht als so bullish herausgestellt, wie das viele gerne gehabt hätten. Während einige erwartet haben, dass es nach der Zulassung durch die SEC schnell zum Überschreiten der 50.000 Dollar Marke kommt, hat in Wahrheit eine Korrektur eingesetzt, bei der der Kurs um rund 10.000 Dollar gefallen ist. Gehandelt wurden die ETFs trotzdem schon für Milliarden von Dollar. Das bedeutet, dass die Käufer, die von Anfang an investiert haben, direkt mit hohen Verlusten zu kämpfen hatten. Das könnte sich nun langsam ändern. Heute haben die ETFs den besten Tag seit der Markteinführung. Zumindest für die Kunden.

Mehr als 5 % im Plus

Der Bitcoin-Kurs erholt sich von seiner Korrektur, bei der der Preis auf rund 38.500 Dollar gefallen ist. Wer also am Tag der ETF-Einführung direkt in einen der Fonds investiert hat, war zwischenzeitlich mit mehr als 20 % im Minus. Heute hat der Bitcoin-Kurs allerdings deutlich zugelegt und dabei die 42.000 Dollar Marke wieder erobert, sodass die ETFs erstmals seit der Einführung mit mehr als 5 % im Plus liegen.

NEW: Bitcoin ETFs all up +5% making it their best day yet pic.twitter.com/FWxRp9GECJ - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) January 26, 2024

Wer am ersten Tag eingestiegen ist, liegt damit natürlich immer noch im Minus, allerdings könnte es nun schnell zu einer Kettenreaktion kommen, da Investoren sehen, dass die Korrektur, die durch den "Sell the News"-Effekt ausgelöst wurde, abgeschlossen sein könnte. Außerdem steht das Bitcoin Halving im April dieses Jahres an. Ein Ereignis, das in etwa alle 4 Jahre stattfindet, bei dem die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert wird, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage zu steigenden Kursen führen kann. Investoren dürften sich in den knapp 3 Monaten bis zum Halving nun entsprechend positionieren, wenn sie sehen, dass die Korrektur nun beendet ist.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Der starke Anstieg vor dem Wochenende könnte nun dazu beitragen, dass die 40.000 Dollar Marke hält, auch wenn Samstage und Sonntage tendenziell eher für leicht rückläufige Kurse sorgen und wenig Handelsaktivität bringen.

Grayscale-Abverkauf bald zu Ende

Während die Emittenten, die ihre Bitcoin ETFs neu auf den Markt gebracht haben, seitdem immer mehr BTC anhäufen, wobei BlackRock schon über 45.000 Bitcoin im Auftrag seiner Kunden gekauft hat, hat Grayscale seit der Umwandlung des Bitcoin Trusts in einen Fonds mehr als 100.000 Bitcoin verkauft. Bis heute waren es jeden Tag mehr als 10.000 Stück seit der Markteinführung. Heute waren es erstmals etwas weniger als 10.000 Bitcoin, die verkauft wurden, was darauf hindeutet, dass der Abverkauf schon bald abgeschlossen sein könnte.

Alles in allem sieht es also danach aus, als könnte es von hier aus in den nächsten Wochen wieder weiter bergauf gehen. Ob sich schon bis zum Halving ein neues Allzeithoch ausgeht, ist fraglich, aber die 50.000 Dollar Marke könnte bis dahin durchaus noch überschritten werden. Noch höhere Gewinne können Investoren bei Altcoins erzielen, die ihren Kurs aufgrund der niedrigeren Marktkapitalisierung schneller vervielfachen können. Derzeit setzen Anleger vor allem auf Meme Kombat ($MK), da hier eine Kursexplosion schon unmittelbar bevorstehen könnte.

