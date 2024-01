Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD ist am Freitag erneut nach unten gestürzt. Die Aktie verlor am Ende ca. 2 %. Damit ist der Wert unverändert in einer sehr schwachen Verfassung relativ zu dem, was die Aktie eigentlich wirtschaftlich leisten könnte. Denn: Der Titel hat innerhalb der vergangenen fünf Tage klar verloren - es ging zwar nur um ca. -2 % abwärts, aber die [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...