Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat eine unfassbare Woche hinter sich. Am Ende ging es um über 40 % aufwärts. Die Amerikaner sind sicherlich unter den Hype-Aktien "der" Gewinner der Woche. Die Aktie schob sich von gut 2 Euro auf über 3 Euro nach oben. Die Aktei ist zwar an drei Tagen erfolgreich gewesen, hat aber auch am Mittwoch und Donnerstag unter Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen. [...]

