Auf diesen Top 20 Altcoin wetten Starbucks, CocaCola, Disney & Co.

Im digitalen Währungsmarkt konkurrieren zahlreiche Projekte um die Gunst der Investoren und auch der Unternehmen. Vergleichbar wie am Aktienmarkt korrespondieren die Kurse der Kryptowährungen zumindest langfristig mit der Adoption. Denn auch hier sind kurz- und mittelfristige Hypes möglich, dann zählen die Narrative. Doch langfristig kommt es dann eben auf reale Fortschritte an, sei es in Community-Aufbau, Nutzung oder Total Value Locked.

Die Adoption von Kryptowährungen und Blockchain-Technologien durch Unternehmen spielt dabei natürlich auch eine entscheidende Rolle für deren allgemeine Akzeptanz und Verbreitung. Wenn etablierte Unternehmen die Technologien in ihre Geschäftsprozesse integrieren, erhöht dies das Vertrauen in der breiten Öffentlichkeit und erschließt zugleich eine neue Zielgruppe.

Die Nutzung durch bekannte Firmen demonstriert also praktische Anwendungsfälle und erhöht das Bewusstsein für den Nutzen dieser Technologien. Dies führt dazu, dass Kryptowährungen und Blockchain nicht mehr nur als Nischentechnologien wahrgenommen werden, sondern als relevante und zuverlässige Lösungen. Die unternehmerische Adoption erleichtert somit den Zugang für die breite Masse und beschleunigt die Integration. Doch welche Blockchains werden präferiert?

Zahlreiche führende Unternehmen setzen auffällig oft auf eine bestimmte Blockchain - nämlich Polygon als Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum. Ist der Top 20 Altcoin Polygon (MATIC) dank unternehmerischer Adoption also die beste Wahl?

Polygon: Beliebte Blockchain für Unternehmen

Traditionell zeigt das Marketing bei Polygon Labs, das es professionell agiert. Denn immer wieder wurde Polygon als die Blockchain bezeichnet, die wohl die besten Partnerschaften für sich gewinnen konnte. Zwar setzen Big-Tech-Unternehmen mitunter auch auf andere Blockchains, doch bei Polygon streben die Unternehmen kumuliert in die Umsetzung ihrer Web3-Ambitionen. So zeigt der folgende Tweet nur eine Auflistung von Unternehmen, die sich hier für Polygon als relevante Blockchain entschieden haben.

A list of big brands using Polygon $MATIC:

- Nike

- Starbucks

- Reddit

- Mastercard

- Adobe

- Disney

- Meta

- Adidas

- Mercedes

- Google Cloud

- DraftKings

- NFL

- Coca Cola

- & MORE!! crypto pic.twitter.com/sSLIlzqHXv - Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) November 14, 2023

Nike positionierte sich früh mit einer eigenen Web3-Plattform und NFTs für ihre Sportartikel. Bei Starbucks und dem Liberty Program dreht sich alles um Boni für Bestandskunden. Doch auch CocaCola oder Walt Disney versuchen mit Polygon den Einstieg in die aufregende Welt des Web3.

Kommt 2024 das Polygon-Comeback?

Namhafte Kooperationen sind zwar ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg eines Projekts, jedoch keine Garantie dafür. Diese können Reputation und Sichtbarkeit steigern, doch der langfristige Erfolg hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab, wie Produktqualität, Marktnachfrage und effektives Management. Kooperationen sind somit nur ein Teil eines größeren Erfolgsgefüges.

Diese Entwicklung sehen wir auch im Jahr 2023. Denn MATIC performte schlechter als die Marktbreite. Das TVL stagniert trotz deutlichem Wachstum bei den Nutzern der Layer-2-Blockchain.

2024 möchte Polygon Labs mit dem Wandel zu Polygon 2.0 eine Neubewertung vorantreiben. Mit starken Partnerschaften im Rücken kann das gelingen, doch bis dato hat der Markt Polygon (MATIC) eben noch nicht wiederentdeckt.

Realer Usecase rückt in den Fokus

Die Bedeutung realer Adoption unterstreicht, dass Krypto-Projekte, die ein Bewusstsein für die tatsächlichen Bedürfnisse und Anforderungen der Menschen und des Marktes zeigen, mittelfristig erheblich profitieren können. Projekte, die praktikable Lösungen für reale Probleme anbieten und sich in bestehende Systeme integrieren lassen, gewinnen an Akzeptanz. Dies führt nicht nur zu einer breiteren Nutzerbasis, sondern kann auch das langfristige Überleben und den Erfolg im schnelllebigen Kryptomarkt sichern.

Ein Beispiel für neue Kryptowährungen mit starkem realen Usecase ist eTukTuk.

eTukTuk ist ein innovatives Nachhaltigkeitsprojekt, das sich auf die Bereitstellung von Elektrofahrzeuglösungen in Entwicklungsländern konzentriert. Dabei ist das Krypto-Projekt das erste seiner Art, das E-Mobilität mit der Binance-Chain verbindet und sowohl Künstliche Intelligenz als auch ein Play-to-Earn-Ökosystem integriert. Über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg hat eTukTuk sein Fahrzeugdesign optimiert und bietet nun dreirädrige Elektrofahrzeuge an, die sowohl sicherer als auch zuverlässiger als traditionelle Verbrennungsmotoren sein sollen.

Der Vorverkauf der umweltfreundlichen Kryptowährung hat bereits 550.000 US-Dollar erlöst und könnte eine ernsthafte, nachhaltige Alternative im Transportwesen bieten. Für Investoren gibt es derzeit die Möglichkeit, sich an dem nativen TUK-Token zu einem günstigen Preis im Presale zu beteiligen, wobei eine Preiserhöhung in schon vier Tagen bevorsteht. Zusätzlich lockt eine attraktive passive Staking-Rendite von 372 Prozent APY, was das Projekt sowohl für Fahrer als auch für Investoren interessant macht.

