Lieber Aktiensegler, die Frage, was die Netflix-Aktie (WKN: 552484) wert ist, können wir einfach beantworten. Datenprovider wie Yahoo! Finance zeigen uns sehr schnell, dass die Börsenbewertung bei 211,378 Mrd. US-Dollar liegt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Ausgabe von Bilanz Ziehen verfasse. Alleine die letzte Aussage zeigt uns: Es ist kein fixer Wert. Steigt die Netflix-Aktie um lediglich 1 %, so liegt der Wert des Streaming-Unternehmens bei ca. 213,5 Mrd. US-Dollar. In jeder Sekunde, ...

