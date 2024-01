Hey, wusstest du, dass BP (WKN: 850517) einst im Geschäft mit grünem Tee war? Ja, richtig gehört - bevor es zum globalen Öl- und Gasriesen wurde, versuchte sich BP Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Namen "Anglo-Persian Oil Company" im Teehandel. Von Teeblättern zu Ölfeldern - was für eine Wandlung, oder? Heute schauen wir uns einmal an, wie BP im Jahr 2024 dasteht. Ist es an der Zeit, in diesen historischen und doch ständig innovativen Giganten zu investieren? Schnapp dir eine Tasse Tee (oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...