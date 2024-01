HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5267/ Adina Zimmermann ist ambitionierte Trail-Runnerin, professionelle Zeitnehmerin, Marketing-Enthusiastin, Storytellerin, Eventmanagerin und nerdig im Business-Dschungel mit LinkedIn-Faible unterwegs. Wir sprechen über Zeitnehmungstrends, das Schuhtesten, über leider geiles, über den Red Bull Ring, Wemove, Time Now Sports, On, Adidas, die Sicherheitsbranche und OMR. Und über meine Last Christmas Version singt sie auch noch leiwand drüber.https://www.hi-systems.at https://time-now-sports.athttp://www.wemove.athttps://www.instagram.com/runningini/ https://www.linkedin.com/in/adina-zimmermann/ Die SportWoche Podcasts sind presented by Instahelp: Psychologische Beratung online, ohne Wartezeit, vertraulich & ...

