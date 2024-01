München (ots) -Für das Finale hat es gestern Abend im Halbfinal-Spiel gegen Dänemark am Ende nicht gereicht, dennoch ist die Reise des deutschen Teams bei der Handball-EM noch nicht vorbei. Am Sonntag, 28. Januar, geht es um die Bronze-Medaille bei diesem Turnier. Die Begegnung Schweden - Deutschland im Spiel um Platz Drei überträgt die ARD live aus Köln ab ca. 14:40 Uhr (Anwurf: 15:00 Uhr) im Ersten, in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Ein letztes Mal möchte die deutsche Mannschaft vor heimischer Kulisse zeigen, was in ihr steckt und einen Sieg feiern. Ab ca. 17:25 Uhr gibt es dann live in der ARD ebenfalls aus Köln das Finale (Anwurf 17:45 Uhr) zu sehen: Olympiasieger gegen Weltmeister heißt die Begegnung, Frankreich gegen Dänemark. Nachdem bereits das Halbfinale der Franzosen gegen Schweden für Furore sorgte und in die Verlängerung ging, steht den Handball-Begeisterten am Sonntagnachmittag ein sehr spannendes Endspiel bevor. Alexander Bommes moderiert die Sendungen von der Handball-EM in der ARD, gemeinsam mit dem Experten Dominik Klein. Florian Naß und Co-Kommentator Johannes Bitter sind als Reporter bei beiden Spielen im Einsatz.Bereits ab 14:10 Uhr geht es in der ARD Am Sonntag aber schon um Handball: Das Erste zeigt vor Beginn der Live-Übertragungen den Film "Andreas Wolff - Der Draufgänger im Tor", den zweiten Teil der Doku-Reihe "Handball-EM 2024 - Die deutschen Stars privat wie nie". In dieser Ausgabe offenbart Torhüter Andreas Wolff den Zuschauerinnen und Zuschauern ganz neue Seiten von sich. Der sonst so selbstbewusste 32-Jährige übt deutliche Selbstkritik und gesteht Fehler ein. Wolff erklärt, wie er an sich gearbeitet hat - auch mit Hilfe einer Psychologin. Der Held des EM-Titels von 2016 zeigt, dass er aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Die komplette Doku-Reihe mit weiteren Filmen zu Trainer Alfred Gislason und Spielmacher Juri Knorr ist in der ARD Mediathek abrufbar.Programm am Sonntag, 28.01.202414:10-19:58 UhrSportschau14:10 UhrHandball-Europameisterschaft 2024Andreas Wolff - Der Draufgänger im TorFilm von Hendrik Deichmann15:00 UhrHandball-Europameisterschaft 2024Schweden - DeutschlandSpiel um Platz 3Moderation: Alexander BommesReporter: Florian NaßExperte: Dominik KleinÜbertragung aus Kölnca. 16:55 Uhr2. LigaDer 19. SpieltagHamburger SV - Karlsruher SCSpVgg Greuther Fürth - Holstein KielEintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburgca. 17:25 UhrHandball-Europameisterschaft 202417:45 UhrFrankreich - DänemarkFinaleModeration: Alexander BommesReporter: Florian NaßExperte: Dominik KleinÜbertragung aus Kölnardmediathek.deDoku-Serie in der ARD Mediathek: Handball-EM 2024 - Die deutschen Stars privat wie nie (https://www.ardmediathek.de/serie/em-die-deutschen-handball-stars-privat/staffel-1/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2hhbmRiYWxsLWVtLWRpZS1kZXV0c2NoZW4tc3RhcnM/1)Die Handball-EM auf sportschau.dePressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundNDR Presse und Kommunikation, Yvonne Müther,E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5701006