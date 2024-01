Die Ankündigung vom neuen PayPal-CEO Alex Chriss, PayPal werde "die Welt schockieren" sorgt für Neugier, schickt den Aktienkurs auf Achterbahnfahrt und versetzt die wO Community in Aufregung.

In dieser Woche versetzte die PayPal-Aktie die wO Community in Aufregung. Der Grund liegt in einer vollmundigen Äußerung des neuen PayPal CEO Alex Chriss. Chriss hatte am Donnerstag, dem 17.01. in seinem ersten Interview als PayPal-CEO erklärt: "Wir werden die Welt schockieren".

Link zum Ausschnitt aus dem Interview

Genaueres wollte der CEO am 25.01. in einem "Innovationstag" präsentieren. Der Kurs des amerikanischen Zahlungsdienstleisters schoss daraufhin um beinahe 20% nach oben und erreichte am Montag dem 22.01. sein Dreimonatshoch. Mittlerweile ist der Kurs wieder um gut 10 % zurückgegangen und die wO Community spekulierte in dieser Woche in über 300 Beiträgen über die kontroverse Äußerung von Chriss, den Kursverlauf und Ergebnisse des Innovationstags. Hier ein paar Stimmen aus der PayPal-Diskussion zum bevorstehenden "Schock":

Balboa: "Glaube Paypal kündigt Kooperation mit X an. Dann gehts ab!!"

VincenzoCoccotti: "Am 25.01 kommt Elon Musk und holt sich den Laden wieder ???? Damit meine ich, das X, die everything App, Paypal als in-App Bezahlsystem benutzen wird. Wäre nicht zu weit hergeholt ??"

Batg1999: "Ich bin ja noch sehr skeptisch, was diese NEWS angeht.

Kann wirklich ein Gamechanger sein oder aber auch eine Luftnummer. Dann sind alle gleich wieder draussen und der Kurs unter 60$.

Mit fehlt gerade ein wenig die Phantasie, wie hier bspw. KI eingebunden werden könnte und sich das auch finanziell auszahlten wird."

Kostobeeky: "Wenn der neue CEO seiner tollen Ankündigung nichts ernsthaftes folgen lässt, ist der doch direkt unten durch. Das kann und will ich mir nicht vorstellen."

Sabine989: "Meiner Meinung nach passiert am 25. gar nichts - rechne mit viel heißer Luft

Ich denke die Aussage hätte der CEO nicht treffen dürfen - das geht gewaltig nach hinten los."

Speedy78: "Wenn der am Donnerstag nicht liefert und sich nur Recht aufgeblasen hat, gehört er auf den Mond geschossen. So ein CEO muss sich seiner Außenwirkung bewusst sein.

Aber juckt ja bei Tesla auch keinen, kann sagen was er will und kriegt nie einen von den Börsenaufsicht auf den Sack ..."

Svabo: "Ich persönlich rechne mit Anpassungen beim Checkout, Wallet Funktionen, Aufnahme von Kassenzetteln in die App usw wie er es in dem Projekt Quantum Leap beschrieben hat und was ja im letzten Jahr schon bekannt und für Januar angekündigt wurde. Ich rechne also eher solchen Dingen, die dann insgesamt das Nutzer/Händlererlebnis auf eine neue Stufe heben werden.

Ich rechne nicht damit dass er Donnerstag sagt er kann Stroh zu Gold spinnen oder Krebs heilen. Auch eine Zusammenarbeit mit X halte ich für relativ unwahrscheinlich - aber wir werden sehen."

Herr Bö: "Vermutlich Kreditkarte & eine Art Girokonto. Es wird die Börse nicht wirklich beeindrucken. Kooperation mit Apple oder anderen großen Firmen hätte sie als adhoc Meldung verkünden müssen.

Dreseitensteak: Es muß was sein was entweder mit KI oder eine Kooperation mit einen Unternehmem , womit man stark skalieren kann. Aber " schockierend" wäre sowas, wie Apple das oft ablieferte.

Oder sie übernehmen nun doch Pinterest ??????

Das wäre ein Schock."

Dom_the_alc: "Keine Ahnung wad kommt, aber es wird was großes sein.

Sonst kann der CEO in den Ruhestand gehen ... nicht nur bei PayPal ist er dann raus, sondern bei allen Unternehmen auf einer roten Liste. Spekulation: Irgendeine zusammenarbeit mit jemanden im KI Umfeld."

Bronkmaster: "Hoffe es wird keine neue Kryptowährung o.ä. und bitte auch keine neue Kooperation mit Amazon und co. Nach der Ankündigung muss jetzt ein Wow-Effekt her… andernfalls geht's steil bergab fürchte ich."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und hier das Video zum Innovationstag und ein paar leidenschaftliche Reaktionen aus dem wallstreetONLINE Forum:

Bristlebrak: "Der gehört in den Knast gesteckt mit so ner Ankündigung"

Springinkel: "Na da sind ja meine 20% Minus gleich wieder :)"

Klampar100: "Die Neuigkeit ist, dass der Kurs nach dem Fummpush wieder fällt. Bald gibt es weitere Neuigkeiten - da klopft die Wertpapieraufsicht an!"

Trendfighter: "Witzfigur! Der soll abhauen!"

H2OAllergiker: "Zu komplex um es sofort zu verstehen. Also denken alle, die anderen verstehen es auch nicht und drücken sell. Wird tage dauern, bis das Business Mmodell verständlich rübergebracht wird."

BOSSMEN: "Die Welt ist geschockt!!! :D

Das schlimme ist ja nicht mal die Luftnummer. Das Vertrauen was er erst noch aufbauen muss, geht nun ins Minus. Oder ist das ein Maulwurf, der Paypal übernahmereif schiessen soll?"

Haemotokrit: "Selten so eine Farce gesehen btw. erlebt. Der CEO gehört auf die Couch zum Psychiater."

Noaktienhipster: "Da hat jemand nur uns Aktionäre geschockt. Wie kann ich so eine riesen Ankündigung machen und dann nicht mal Live sprechen. Die 100Tagelinie bei 58,76$ hat uns 'vorerst' gerettet, bin mir nicht sicher ob es dabei bleibt. Sollte die 100Tagelinie reißen gibt es wohl erstmal kein Halten mehr und der Gapclose um die 45$ wäre doch wieder möglich. Uns Frust.. ähm Investierten weiterhin viel Geduld!"

Realjoker: "Der CEO hat ja richtig abgeliefert. Große Ankündigung und dann kommt etwas Lächerliches. Vertrauen komplett verspielt. Die Börse lässt sich eben nicht für dumm verkaufen.

Haltet euch von dem Mist einfach fern. Eine Aktie kann auch nach - 80 % vom Hoch noch fallen."

Galileo_Investments: "Oh man so ein Desaster. Ich habs irgendwie befürchtet."

Sabine989: "Alex der Schocker hat gestern alles gegeben. Wird uns somit auf ein neues Jahrestief schicken."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community

Enthaltene Werte: US70450Y1038