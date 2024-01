Wochenrückblick: Überraschend gute Zahlen und ein konstanter Zinssatz

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Zum Wochenstart wurden die Quartalsergebnisse von United Airlines veröffentlicht. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr lagen über den Erwartungen und insbesondere mit Blick auf das Jahr 2024 gab das Unternehmen durchweg positive Aussichten, trotz einer Verlusterwartung im ersten Quartal. Die positiven Aussichten bergründete die Fluggesellschaft mit einer resilienten Nachfrage nach margenstarken Premiumflügen.









Am Dienstag nahm die Quartalssaison richtig Fahrt auf. Eine ganze Reihe von US Unternehmen veröffentlichten ihre Quartalsdaten: 3M, General Electric, Invesco, Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble, Raytheon, Texas Instruments und Verizon.



An diesem Tag konnte besonders Netflix mit guten Zahlen und einem Rekord Nutzerwachstum punkten. Das wurde von den Investoren überaus positiv aufgefasst.

Bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen kündigten die Verantwortlichen zusätzlich eine Expansion in Live-Angebote an. Vor allem Sport-Ereignisse sollen eine große Rolle spielen. Ihren Worten ließ das Management auch Taten folgen und kündigte am Mittwoch den Erwerb von den US-Rechten von WWE RAW, der beliebtesten Wrestling Show, für 5 Milliarden USD an.









Auch am Mittwoch standen wieder einige Quartalszahlen an: IBM, Tesla und der Halbleiterzulieferer ASML präsentierten Ergebnisse. Von den dreien konnte nur Tesla die Investoren nicht überzeugen. Die Ergebnisse lagen unterhalb der Erwartungen und insbesondere die Margen der in Deutschland jüngst rabattierten Flotte waren geschrumpft. Immerhin konnte der US-Konzern bekanntgeben, dass das Tesla-Model Y das meistverkaufte Auto in 2023 war. Das erste Mal, dass diesen Titel ein E-Auto tragen darf.



ASML konnte die Erwartungen deutlich schlagen und die Aktie gewann demzufolge signifikant.













Am Donnerstag standen die Zahlen vom europäischen Luxusgiganten LVMH und American Airlines an. LVMH konnte, wie auch ASML, die Erwartungen deutlich schlagen und insbesondere durch den asiatischen Markt punkten. Am Donnerstag tagte auch die EZB. Der Leitzinssatz blieb unberührt auf 4,5 Prozent und der Einlagenzinssatz auf 4 Prozent. Lagarde zufolge gab es ein Einverständnis innerhalb des EZB-Rates, dass es zu früh sei, um über Zinssenkungen zu sprechen. Darüber hinaus betonte Sie, dass man sich nicht nach einem Kalender richte, sondern die Entscheidung nur an aktuellen Daten festmachen würde.















Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







