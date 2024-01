Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Spannung rund um den Wert von Vonovia. Das Wohnungsbauunternehmen müsste an sich in der aktuellen Zinssituation recht zufrieden sein. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzierungsbedingungen sich für die Immobilien-Wirtschaft verbessern. Vonovia dümpelt nun aber an den Aktienmärkten weiter vor sich hin. Der Titel konnte am Freitag noch 0,6 % gewinnen. Dennoch ging es seit Jahresanfang um ca. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...