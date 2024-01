Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von Spezialmateriallösungen, und seine Partnerunternehmen in Europa, haben heute eine Preiserhöhung für Acrylplatten unter den Markennamen ALTUGLAS und OROGLAS angekündigt abhängig von den jeweiligen Qualitätsanforderungen.

Die Preise werden ab dem 1. Februar 2024 um jeweils 10 erhöht, bzw. in Übereinstimmung mit den bestehenden Vereinbarungen.

Über Trinseo

(NYSE: TSE), ein Anbieter von Spezialmateriallösungen, arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Ideen auf einfallsreiche, intelligente und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Weise zum Leben zu erwecken. Dies geschieht durch die Kombination von führendem Fachwissen, zukunftsweisenden Innovationen und erstklassigen Materialien, um einen Mehrwert für Unternehmen und Verbraucher zu schaffen.

Von der Entwicklung bis hin zur Fertigung greift Trinseo auf seine jahrzehntelange Erfahrung mit verschiedenen Materiallösungen zurück, um die einzigartigen Herausforderungen von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen zu bewältigen, darunter Bauwesen, Konsumgüter, Medizin und Mobilität. Die rund 3.300 Mitarbeiter von Trinseo bringen unendliche Kreativität ein, um mit Kunden auf der ganzen Welt an den Standorten des Unternehmens in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum neue Möglichkeiten zu schaffen. Trinseo verzeichnete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von rund 5,0 Milliarden US-Dollar. Entdecken Sie mehr unter www.trinseo.com und folgen Sie Trinseo auf LinkedIn, Twitter, Facebook und WeChat.

