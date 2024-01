Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) hielt ihr jährliches Mid-Year-Event ab, um die Sicherheitsprobleme im Gesundheitswesen zu erörtern, die zu Millionen vermeidbarer Todesfälle auf der ganzen Welt führen. Hauptvorträge und Diskussionsrunden mit renommierten Experten für Patientensicherheit in verschiedenen Bereichen konzentrierten sich auf Strategien auf Makroebene zur Schaffung eines sichereren Gesundheitssystems mit null vermeidbaren Schäden.

Patient Safety Movement Foundation Founder Joe Kiani speaks about the road ahead in global efforts to eliminate preventable patient harm at the PSMF's annual Mid-Year Event. (Photo: Business Wire)

Das Halbjahresevent der PSMF lädt Vordenker und Befürworter der Patientensicherheit, Krankenhausverwalter und Führungskräfte aus dem klinischen Bereich, Führungskräfte aus dem Bereich der Medizintechnik, wichtige Kostenträger des Gesundheitswesens, Patienten und deren Angehörige sowie Regierungsvertreter aus der ganzen Welt ein, um bewährte Verfahren zu prüfen und einen Handlungsplan für das Jahr zu erstellen.

Ein Hauptvortrag von Carol Peden, MD, der Co-Vorsitzenden der Right Care Initiative, behandelte die aus der Umsetzung evidenzbasierter Strategien gewonnenen Erkenntnisse, einschließlich Datentransparenz, sowie Möglichkeiten zur Verringerung von auf Rasse basierenden Unterschieden und sozioökonomischen Ungleichheiten im Gesundheitswesen. Ein weiterer Hauptvortrag von David C. Stockwell, MD, dem Chief Medical Officer des Johns Hopkins Children's Center, untersuchte die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Empfehlungen des jüngsten PCAST-Berichts an Präsident Biden über die dringende Notwendigkeit, weit verbreitete vermeidbare Schäden in US-amerikanischen Krankenhäusern anzugehen. Albert Wu, MD, Direktor des Johns Hopkins Center for Health Services and Outcomes Research, sprach über die Bedeutung einer "gerechten Kultur" und die Schaffung einer Kultur ohne Schuldzuweisungen, in der jeder Einzelne in der Lage ist, Fehler ohne Angst vor Bestrafung zu melden.

Joe Kiani, Gründer der Patient Safety Movement Foundation, erklärte: "Vom ersten Tag an haben wir daran gearbeitet, die Silos im gesamten Gesundheitswesen zu durchbrechen, um Lösungen zu entwickeln, die von allen Beteiligten, einschließlich der Patienten, getragen werden und auf multidisziplinärem Fachwissen basieren. Auf dem diesjährigen Halbjahrestreffen ging es um Lösungen, die uns dabei helfen werden, null vermeidbare Schäden schneller zu erreichen. Dabei ist Dynamik entscheidend. Wir sehen einen klaren Weg zur Beseitigung vermeidbarer medizinischer Fehler, aber wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen. Wir müssen aus Güte handeln."

"Wir stehen vor einer enormen Gelegenheit, Leben auf der ganzen Welt zu retten", erklärte Dr. Mike Durkin, Vorsitzender der Patient Safety Movement Foundation. "Es ist jetzt an der Zeit, sich von den Auswirkungen der Pandemie zu erholen, bei der wir aus erster Hand erfahren haben, welche Gefahren für Patienten und Beschäftigte im Gesundheitswesen bestehen. Nun müssen wir unsere Dynamik beibehalten, um Schäden zu verringern und in allen Bereichen des Gesundheitswesens unermüdlich und kooperativ zu arbeiten. In diesem Jahr wird sich die Weltgesundheitsorganisation auf die Diagnosesicherheit konzentrieren. Wir müssen unseren Patienten, ihren Angehörigen und dem Gesundheitspersonal weiterhin zuhören und ihnen eine Plattform bieten, damit sie sich sicher fühlen können, ihre Geschichten ohne Furcht zu erzählen."

"Ein sicheres Gesundheitssystem ist heute schon möglich, aber wir alle müssen es zu einer Priorität machen", erklärte Dr. Michael Ramsay, Chief Executive Officer der Patient Safety Movement Foundation. "Wir müssen auch Transparenz und Zugang zu echten Daten von unseren Gesundheitsdienstleistern fordern. Ich bin durch die Leidenschaft der Teilnehmer des Treffens ermutigt und glaube, dass 2024 ein entscheidendes Jahr für die Patientensicherheit sein wird."

"Dieses Jahr kennzeichnet das 25-jährige Bestehen des Berichts «To Err Is Human»", sagte Sanaz Massoumi, Chief Operating Officer der Patient Safety Movement Foundation. "Wir wissen jetzt klar, dass die Anwendung evidenzbasierter Medizin Patientenschäden verhindert, und es besteht kein Zweifel, dass dies Millionen von Menschenleben rettet und Milliarden von Dollar spart. Wir hoffen, im Jahr 2024 mit mehr Gesundheitseinrichtungen zusammenarbeiten zu können. Wir hoffen ferner, Patienten und Patientenvertreter zu stärken."

Auf der diesjährigen Tagung hielt auch Michael Millenson, Präsident von Health Quality Advisors, LLC, einen Vortrag, in dem er darlegte, warum seiner Meinung nach nur langsam Fortschritte erzielt werden und was getan werden muss, um den Wandel zu beschleunigen und unser Gesundheitssystem umzugestalten. Weitere Referenten waren Dr. Neelam Dhingra, die Leiterin der Transformative Flagship Initiative der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Edward Kelley, Chief Global Health Officer von ApiJect, und Dr. Howard Hu, Lehrstuhlinhaber und Professor für Bevölkerungswissenschaften und öffentliche Gesundheit an der University of Southern California.

Zu den Empfehlungen des Gremiums gehören:

Die Rolle des Boards und C-Suite bei der Patientensicherheit

Resilienz im Gesundheitswesen

Einbindung der Patienten und deren Angehörigen

Sicherheit in der Pädiatrie

Diagnosesicherheit

Die Präsentationen und Diskussionsrunden auf der Halbjahresveranstaltung bilden die Grundlage für das zweitägige 11. Gipfeltreffen der PSMF, dem Annual World Patient Safety, Science Technology Summit, der für den 6. und 7. September 2024 geplant ist. Weitere Informationen, Updates und die Möglichkeit zur Anmeldung für den Gipfel finden Sie unter https://psmf.org/summits/11th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/

ÜBER DIE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Im Jahr 2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Patient Safety Movement Foundation (PSMF), um vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern zu verhindern. Sein Team arbeitete mit Experten für Patientensicherheit aus der ganzen Welt zusammen, um Actionable Evidence-Based Practices (AEBP) zu erstellen, die die größten Herausforderungen ansprechen. Die AEBP sind für Krankenhäuser kostenlos online verfügbar. Krankenhäuser werden ermutigt, sich formell zu NULL vermeidbaren Todesfällen zu verpflichten, und Unternehmen der Gesundheitstechnologie werden gebeten, den Open Data Pledge zu unterschreiben, um ihre Daten zur Verfügung zu stellen, damit prädiktive Algorithmen entwickelt werden können, die Fehler identifizieren können, bevor sie tödlich werden. Der jährliche World Patient Safety, Science Technology Summit der Stiftung bringt alle Interessengruppen zusammen, einschließlich Patienten, Anbieter im Gesundheitswesen, Medizintechnikunternehmen, staatliche Arbeitgeber und private Zahler. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte psmf.org.

