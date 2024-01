In der vergangenen Woche sprang Teamviewer regelrecht nach oben. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 2,14 Prozent. vier der fünf Sitzungen beendete das Wertpapier im grünen Bereich. Insbesondere am Mittwoch kletterte Teamviewer mit einem Plus von 2,70 Prozent deutlich. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so? Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...