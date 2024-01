Weder Amazon, Alphabet noch Fastly: Diese drei Cloud-Aktien empfiehlt Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz bietet bei der Aktienanalyse neue Chancen, da diese schnell große Datenmengen aggregieren und verarbeiten kann. KI kann Marktstimmungen analysieren, Muster erkennen und Prognosen erstellen, die für menschliche Analysten zu komplex oder zeitintensiv wären. Dies ermöglicht tiefere Einsichten und fundiertere Entscheidungen für Anleger.

Ergo haben wir das KI-gestützte Analysetool AltIndex genutzt, um uns mit dem zukunftsträchtigen Cloudsektor zu beschäftigen. Nicht die beliebte Fastly oder Fortinet Aktie sind nach der Datenanalyse die beste Wahl - vielmehr empfiehlt Künstliche Intelligenz drei andere Cloud-Aktien, die wir uns im Folgenden näher anschauen wollen.

DataDog

AltIndex-Daten zeigen ein besonders bullisches Sentiment für die Datadog Aktie. Hier vergibt der AI-Score eine klare Kaufempfehlung. Auch das Sentiment entwickelte sich zuletzt stark und verharrt im bullischen Bereich. Zugleich sehen die alternativen Daten einen intakten und optimistischen Geschäftsausblick.

Datadog hat sich mit einer umfassenden Plattform als führendes Tool in der IT-Branche etabliert, indem es Überwachung und Instandhaltung kombiniert, um eine möglichst zuverlässige Infrastruktur für seine Kunden zu gewährleisten. Der Konzern hat den Cloud-Trend von Beginn an begleitet und kontinuierlich neue Kunden gewonnen. Für die kommenden Jahre wird zwar nach Analystenkonsens eine Verlangsamung des Wachstums erwartet, doch das Potenzial bleibt beträchtlich. Datadog konzentriert sich aktuell darauf, den Marktanteil weiter auszubauen und die Rentabilität zu erhöhen.

Im laufenden Jahr stieg die Datadog Aktie schon um 7 Prozent. Rückblickend gab es in einem Jahr über 60 Prozent Kursgewinne. Mit einem aktuellen Kurs unweit des Verlaufshochs sieht die Trendstruktur gesund aus, weiteres Aufwärtspotenzial ist in 2024 vorhanden.

CrowdStrike

Auch bei CrowdStrike kommen die kumulierten, alternativen Daten zu einem Buy-Rating, das insbesondere auf einen starken fundamentalen Score des Unternehmens referiert. Das Sentiment stieg zuletzt stark an, während auch der Geschäftsausblick positiv bleibt. Mit leicht anziehenden Stellenanzeigen wird dieser Optimismus auch von dieser Seite untermauert.

Die zunehmende Cyberkriminalität stellt insbesondere für Unternehmen eine wachsende Bedrohung dar, da diese häufig Ziel von Angriffen sind. In diesem Umfeld bieten Unternehmen wie CrowdStrike Schutz. Die Integration von Cloud-Technologien revolutionierte die Cybersicherheitsbranche. Während Cloud-Services und Cloud-Security schon länger existieren, verlagerten zunehmend Sicherheitsanbieter ihre Systeme in die Cloud - u.a. CrowdStrike.

CrowdStrike zeichnet sich dadurch aus, dass die Sicherheitssysteme des Unternehmens vollständig cloudbasiert sind. Anwender können über ein einfaches Dashboard im Webbrowser ihre Systeme überblicken und steuern. Da führende Cloudanbieter lediglich die Infrastruktur, nicht aber spezifische Sicherheitssoftware bereitstellen, hat sich CrowdStrike eine lukrative Nische gesichert.

Die Umsätze von CrowdStrike sind dank des Abonnementmodells mit Unternehmen als Kunden vergleichsweise stabil. Unternehmen zögern, gut funktionierende interne Systeme auszutauschen, woraus eine langfristige Kundenbindung an CrowdStrike resultiert.

Die CrowdStrike Aktie steigt Anfang 2024 explosiv um fast 20 Prozent. Damit gab es rückblickend in einem Jahr über 175 Prozent Kursgewinne. CrowdStrike ist wieder ein Hot Stock. Auch der jüngste Chart stellt sich hier bullisch dar. Unweit des Widerstands mit dem Verlaufshoch aus dem November 2021 scheint das CRV jedoch kurzfristig wenig attraktiv.

Akamai

Die dritte Cloud Aktie im Bunde ist Akamai. Auch hier empfiehlt Künstliche Intelligenz das US-Unternehmen bei stark verbessertem Sentiment zum Kauf. Ebenfalls positiv fällt die Bewertung für das Wachstum des Unternehmens auf. Ferner ist der Geschäftsausblick stark. Im Peer-Group-Vergleich besticht Akamai in der alternativen Datenanalyse mit starken Kennzahlen.

Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Cloud-Diensten und Cybersicherheitslösungen. Akamai betreibt eine umfangreiche Content Delivery Network-Plattform, um Webinhalte und Anwendungen effizient an Endbenutzer zu liefern. Durch die fortschrittlichen Sicherheitsprodukte schützt Akamai Unternehmen vor Bedrohungen aus dem Cyberspace und optimiert die Performance und Verfügbarkeit von Websites und Applikationen.

Mit einer Performance von rund 40 Prozent im vergangenen Jahr kann die Akamai Aktie nicht ganz mit den beiden anderen Cloud-Werten mithalten. In fünf Jahren hat sich die Aktie ungefähr verdoppelt - damit ist Akamai nicht der ganz starke Wachstumswert, sondern eher das solide, defensivere Investment. Der Ausbruch aus der mehrjährigen Range scheint nun geschafft - sollte dieser als nachhaltig bestätigt werden, wäre weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.