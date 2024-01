Was sind wohl die besten DAX 40 Rendite-Aktien für 2024? Im deutschen Aktienindex DAX 40 finden sich einige Dividendenzahler, die auch in schwierigen Zeiten die Anleger mit soliden Dividenden beglückt haben. Gerade für Einkommensinvestoren ist dies eine lukrative und verlässliche Einnahmequelle. In den Monaten vor der Hauptversammlung wirft man daher gerne einen Blick auf die Liste der erwarteten Dividendenzahlungen. Hier hat sich schon einiges gelichtet, die endgültigen Dividendenvorschläge dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...