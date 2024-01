In der neuen Woche dürfte am deutschen Aktienmarkt keine Langeweile aufkommen. Zahlreiche Firmenbilanzen, ein prall gefüllter Datenkalender und der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed (mit verbalen Hinweisen wie es weitergehen könnte) werden Einfluss auf die Aktienkurse nehmen. Auch ein neuer DAX-Rekord ist nicht auszuschließen. - Der Wochenausblick. Neue Rekorde sind in der neuen Woche durchaus wahrscheinlich. Am Freitag hat sich der DAX bis auf wenige Punkte der 17.000-Punkte-Marke genähert. Das ...

