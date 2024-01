DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien von schuldenfreien Unternehmen: Monster Beverage, Adcore und Arista Networks

Frankfurt (pta/28.01.2024/09:30) - Auf 307 Billionen US-Dollar belaufen sich einem Bericht des Institute of International Finance ( https://www.iif.com/Key-Topics/Debt ) mit Sitz in Washington DC zufolge alle Schulden weltweit zusammengenommen. Rund die Hälfte von entfällt auf den Unternehmenssektor. Unterstellt man einen durchschnittlichen Fremdfinanzierungszinssatz von 4 Prozent müssen die Unternehmen für ihre Kredite jährlich rund 12.000 Milliarden US-Dollar aufwenden. Das ist eine gewaltige Last, die stark verschuldete Unternehmen an den Rand des Zusammenbruchs bringen kann. Die in absoluten Zahlen höchste Verschuldung wies laut einem Report der Fachplattform Global Finance ( https://gfmag.com/data/companies-largest-debt-world/ ) im vergangenen Jahr der japanische Autoriese Toyota (ISIN: JP3633400001) mit langfristigen Verbindlichkeiten von 217 Milliarden US-Dollar auf, gefolgt vom kriselnden chinesischen Immobilienkonzern Evergrande (ISIN: KYG2119W1069) mit 174 Milliarden US-Dollar. An dritter Stelle der Schuldenliste rangiert Volkswagen (ISIN: DE0007664039) mit 166 Milliarden US-Dollar.

Zwar sind Schulden für Unternehmen nicht grundsätzlich ein Übel. Bis zu einem gewissen Grad können sie sogar von Vorteil sein. Klar ist aber auch, dass niedrige oder gar keine Schulden einem Unternehmen mehr finanzielle Spielräume und Freiheiten lassen. Finanziell starke Gesellschaften weisen in der Regel zudem eine gute bis sehr gute Kreditwürdigkeit aus. Auch unterliegen sie keinem Zinsänderungsrisiko, das heißt, dass steigende Zinsen - wie das in der jüngsten Vergangenheit der Fall war - zu keinen zusätzlichen Belastungen führen. Von daher überrascht es nicht, dass zahlreiche Investoren gezielt nach Unternehmen Ausschau halten, die mit niedrigen Schuldenquoten überzeugen können. Die Investmentplattform Insider Monkey ( https://www.insidermonkey.com/blog/ 5-best-debt-free-stocks-to-buy-3-1224366/ ) zählt in einem Ranking von November 2023 beispielsweise den Getränkekonzern Monster Beverage (ISIN: US61174X1090) sowie den Technologiekonzern Arista Networks (ISIN: US0404131064) zu den "Best Debt Free Stocks To Buy". Eine weitere schuldenfreie Aktiengesellschaft ist Adcore (ISIN: CA00654B1040), ein Anbieter von smarten Apps für das digitale Werbemanagement.

Monster Beverage: Erfolgreich mit Energy Drinks Monster Beverage (ISIN: US61174X1090) ist eine Holdinggesellschaft, die auf die Entwicklung und Vermarktung verschiedener Energy Drinks spezialisiert ist. Zum Produktportfolio gehören zum Beispiel Marken wie Monster Energy oder Monster Energy Ultra. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch eine Reihe von Kaffee- und Teegetränken ohne Kohlensäure an. Mitte November 2023 startete die US-Investmentgesellschaft Jefferies die Coverage des Unternehmens und stufte die Aktie als "Kauf" und einem Kursziel von 65 US-Dollar ein. Für die Analysten von Jeffries hat die Gesellschaft sehr gute Wachstumsaussichten, insbesondere im Kernmarkt Nordamerika. Die Umsätze seien parallel zum steigenden Konsum von Energydrinks gestiegen, da die Verbraucher nach und nach zuckerhaltige Limonaden durch vitaminhaltige Energiegetränke ersetzen würden. Diese Verschiebung der Verbraucherpräferenz sei für Monster Beverage von Vorteil. Gewisse Risiken sehen die Experten in möglichen regulatorischen Maßnahmen. Mehrere Länder würden über ein Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Kinder nachdenken.

Adcore: Starkes Wachstum und gesunde Finanzen Adcore (ISIN: CA00654B1040) ist ein Anbieter von KI-gestützten und Cloud-basierten Apps und Services zur Erstellung, Optimierung und Kontrolle von digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten. Im dritten Quartal 2023 hat sich die positive Geschäftsdynamik fortgesetzt. Der Umsatz legte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10 Prozent auf 8,2 Millionen Kanadische Dollar (CAD) zu. Gegenüber dem Vorquartal belief sich der Zuwachs sogar auf 19 Prozent. Ein Blick in die Bilanz zeigt, dass Adcore weder für kurz- noch langfriste Kredite aufkommen muss, also buchstäblich schuldenfrei ist. Auf der anderen Seite verfügte Gesellschaft per Ende September 2023 über einen Barmittelbestand von 7,5 Millionen CAD. Das sind 1,3 Millionen CAD mehr als drei Monate zuvor (Ende Juni 2023). Adcore wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Das an der Toronto Stock Exchange gelistete auch in Deutschland gehandelte Unternehmen ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Arista Networks: Markterwartungen übertroffen Arista Networks (ISIN: US0404131064) entwickelt, vermarktet und vertreibt Cloud-Netzwerklösungen. Das Unternehmen hat vor kurzem die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben und dabei die Marktschätzungen für den Gewinn pro Aktie und den Umsatz deutlich übertroffen. Zahlreiche Analysten haben die Aktie daraufhin hochgestuft. Dazu zählt unter anderem die Investmentfirma Needham, ihr Kauf-Rating mit der starken Position des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz begründete.

Fonds DWS Global Value (ISIN: LU0133414606) Unternehmen mit gesunden Bilanzen und einer guten Finanzlage sind häufig im Segment der Value-Aktien zu finden. Der Fonds DWS Global Value bietet Anlegern eine Auswahl aus Sicht des Fondsmanagements günstig bewerteter Aktien rund um den Globus. Der Fonds konzentriert sich auf Titel, deren Kursniveau als zu niedrig eingeschätzt wird. Zu den Top-10-Holdings gehören unter anderem: Alphabet (ISIN: US02079K1079), JP Morgan Case (ISIN: US46625H1005) und ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045).

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

