Düsseldorf/Leipzig (ots) -Gleich zwei Premieren verkündete HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, heute in Leipzig: Das dünnste nach innen faltbare Smartphone der Welt, HONOR Magic V2, ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Zugleich präsentierte der innovative Tech-Hersteller seinen Kooperationspartner Porsche Design im Rahmen einer exklusiven Einführungsveranstaltung. Pünktlich zum Verkaufsstart des Flagship-Smartphones launchte HONOR gemeinsam mit der renommierten Marke eine exklusive Design-Variante des Premium-Foldables, das PORSCHE DESIGN | HONOR Magic V2 RSR.Rennstrecken-Eleganz trifft auf Handflächen-PräzisionDas HONOR Magic V2 RSR verbindet das Beste aus zwei Welten: die neuesten technischen Innovationen von HONOR, verknüpft mit der zeitlosen Eleganz von Porsche Design. Das Ergebnis: ein vom Rennsport inspiriertes Flagship-Smartphone, bei dem erstmalig der auf Konsumentenbedürfnisse ausgerichtete Ansatz von HONOR auf die puristische Ästhetik von Porsche Design trifft. Mehrere Hundert geladene Medienvertreter und Partner erlebten heute im Porsche Experience Center in Leipzig eine optische sowie haptische Performance, die stark an jene der berühmten Sportwagen erinnert.So ähnelt die Flyline auf der Rückseite des branchenführenden, faltbaren Smartphones der Motorhaube eines Porsche 911. Zugleich sorgt die verbesserte Griffigkeit für einen noch höheren Nutzerkomfort. Die klassische Porsche-Farbe Achatgrau unterstreicht zudem die sportive Anmutung des PORSCHE DESIGN | HONOR Magic V2 RSR.Maßgebende Innovationen innen wie außenAuf der Suche nach bestmöglichem Komfort haben HONOR und Porsche Design gemeinsam die Materialauswahl des PORSCHE DESIGN | HONOR Magic V2 RSR optimiert. Das Ziel: ein Gerät zu schaffen, das nur 234 g[1] wiegt und nur 9,9 mm[2] dick ist.Das PORSCHE DESIGN | HONOR Magic V2 RSR ist mit dem branchenweit ersten kratzfesten NanoCrystal Shield ausgestattet, das die Haltbarkeit des Displays verbessert und das Gerät noch effektiver schützt. Die zehnfach[3] höhere Kratzfestigkeit und der Härtegrad von über sieben auf der Mohs-Skala[4] - einer Skala, die die Härte eines Materials angibt - gewährleisten eine hervorragende Widerstandsfähigkeit.Technologische Performance neu definiertEin technologisches Niveau, zwei verschiedene Designs: Die technischen Innovationen teilen die beiden Smartphones PORSCHE DESIGN I HONOR Magic V2 RSR und HONOR Magic V2. Zwei Jahre lang hat HONOR das HONOR Magic V2 entwickelt und dabei mehr als 210 technologische Durchbrüche erzielt. Dazu zählen der ultradünne Akku, das Kühlsystem, das individuell konzipierte Scharnier, der Typ-C-Anschluss, der Bildschirm sowie die klangstarke Lautsprechereinheit.Das HONOR Magic V2 ist das dünnste nach innen faltbare Smartphone, das HONOR bisher auf den Markt gebracht hat. Es wiegt nur 231 g und ist im zusammengeklappten Zustand nur 9,9 mm[5] dick. Es verfügt über eine neue Generation von Silizium-Kohlenstoff-Doppelbatterie mit einer durchschnittlichen Dicke von nur 2,72 mm. Trotz des dünnen und leichten faltbaren Flaggschiffgehäuses erreicht sie eine hohe Kapazität von bis zu 5.000 mAh. Eigene Maßstäbe setzt das HONOR Magic V2 auch dank der bahnbrechenden Verwendung von Materialien aus der Luftfahrt und einem Scharnier aus Titanlegierung. Dieses wird mithilfe von 3D-Drucktechnologie hergestellt - eine Premiere für faltbare Geräte. Zudem ist die Haltbarkeit des ScharniersSGS-zertifiziert und übertrifft 400.000 Faltungen[6]. So ermöglicht es einen zuverlässigen täglichen Gebrauch für ein Jahrzehnt.Auch in puncto Kamera-Performance überzeugt das HONOR Magic V2 mit einer starken Leistung. So verfügt es über eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite, die eine 50-MP-Hauptkamera (f/1.9), eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera (f/2.0) und eine 20-MP-Telekamera (f/2.4) umfasst. Auf der Vorderseite befinden sich zudem zwei 16-MP-Kameras (f/2.2).Benutzererlebnis auf neuem NiveauFür eine komfortable Nutzung unterstützt das HONOR Magic V2 die branchenführende 3.840Hz PWM Dimming-Technologie. Sie minimiert die Belastung der Augen und gewährleistet auch bei längerem Gebrauch ein angenehmes Seherlebnis. Die smart entwickelten Hover-Funktionen des Geräts definieren die Interaktion neu: Videokonferenzen, Musikwiedergabe und Fotografie sind intuitiver und effizienter als je zuvor. Mit Enhanced Clarity and Comfort verspricht das HONOR Magic V2 ein unvergleichliches Surferlebnis und kristallklare Meetings. So bleiben Nutzer produktiv, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Zudem verwandelt die Dual-Tasking-Effizienz, basierend auf einem vertikal geteilten Bildschirm, Multitasking in eine nahtlose Aktivität. Dank dieser Innovation können Nutzer Arbeit und Freizeit gleichzeitig bewältigen.Preis und VerfügbarkeitDas HONOR Magic V2 ist ab sofort zum UVP von 1.999,99 EUR in den Farben Violett und Schwarz im HONOR Online-Shop und dem Fachhandel erhältlich.Weitere Details zur Veröffentlichung und Preisgestaltung des luxuriösen PORSCHE DESIGN | HONOR Magic V2 RSR werden in Kürze bekannt gegeben.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/5701343