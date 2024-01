Die Airbnb-Aktie (WKN: A2QG35) legte am Freitag über 5% zu und war damit der stärkste Wert im gesamten Nasdaq 100-Index. Die Aktie der Unterkunftsplattform setzte damit ihre starke Performance der letzten Wochen fort. In den vergangenen drei Monaten stieg der Kurs der Airbnb-Aktie um fast 30%. Was steckt hinter dem Kursanstieg zum Wochenausklang? Airbnb vorgestellt Airbnb ist das weltweit bekannteste Online-Portal zur Buchung und Vermietung privater ...

Den vollständigen Artikel lesen ...