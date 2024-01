Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Palantir hat am Freitag einen Kursabschlag in Höhe von "nur" -0,8 % hinnehmen müssen. Das ist nicht viel, die Aktie bleibt somit formal betrachtet in einem klaren Aufwärtstrend. Allerdings bleiben die Märkte hier skeptisch, denn die Marke von 15 Euro ist derzeit im neuen Fokus. Aus dem Unternehmen selbst gibt es vor der neuen Woche kaum Nachrichten oder [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...