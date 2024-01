Wochenausblick - Silicon Valley öffnet die Bücher

Werbung







In der kommenden Woche erwarten uns die Zahlen aus dem Silicon-Valley für das abgelaufene Quartal. Das Weihnachtsquartal gilt für viele Unternehmen hierbei als besonders wichtig. Konjunkturseitig dürfte - nachdem die EZB vorlegte - der Zinsentscheid der FED im Fokus stehen.



Montag:



Die Flut an Bilanzen hält sich am Montag noch etwas zurück. Es erwarten uns aber Zahlen von der Fluggesellschaft Ryanair sowie von Philips.









Dienstag:



Am Dienstag stehen die Quartalszahlen einiger US-Unternehmen auf dem Programm. Neben Electronic Arts zählen hierzu auch Stryker, Pfizer oder General Motors. Das Hauptaugenmerk dürfte aber auf den nach US-Börsenschluss veröffentlichenden Unternehmen Alphabet, Microsoft und AMD liegen. AMD hatte Ende des vergangenen Jahres den Startschuss für die eigenen KI-Chips gegeben. Konjunkturseitig dürfen wir uns über einige BIP-Berichte freuen, beispielsweise aus Deutschland, Portugal, Spanien aber auch für die Eurozone insgesamt.

















Mittwoch:



Zur Wochenmitte öffnen beispielsweise Samsung Electronics (Jahresbericht) aber auch Mastercard, Qualcomm sowie der zuletzt im Fokus stehende Flugzeugbauer Boeing (Quartalsberichte) ihre Bücher. Am Abend steht dann der US-Zinsentscheid der FED auf dem Programm (gegen 20 Uhr deutscher Zeit).







Ebenso erwartet Sie um 18:30 Uhr das zweite Webinar unserer Reihe "Vernunft statt Gier" mit unserem Produktexperten Julius Weiß. In dieser Ausgabe geben wir einige Einblicke in den richtigen Einsatz verschiedener Order-Arten zur Unterstützung des Money Managements.







Donnerstag:



Nachdem bereits am Dienstag ein Teil des Silicon Valleys vorlegte, gewähren am Donnerstag Apple und Meta Einblicke in die jüngsten Quartalsergebnisse. Aus Europa dürften beispielsweise Shell, Siemens Healthineers oder auch Merck von Interesse sein. Außerdem stehen die Veröffentlichungen einiger Einkaufsmanager-Indizes auf dem Programm, beispielsweise aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder der Eurozone (jeweils 2. Veröffentlichung).











Freitag:



Zum Abschluss der Woche erreichen uns aus Deutschland die Quartalszahlen von thyssenkrupp und Verbio und aus den USA von Exxon Mobil und AbbVie. Außerdem wird gegen 16 Uhr deutscher Zeit der Bericht über das Verbrauchervertrauen (Januar 24) der Uni Michigan veröffentlicht.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC