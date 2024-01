Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Aktie von Varta ist in vielen Fällen aus dem Fokus geraten. Der Titel hat am Freitag aber immerhin einen Aufschlag in Höhe von 1,5 % geschafft. Die Aktie hat innerhalb von einer Woche einen Gewinn von in etwa 4 % für sich verbuchen können. Damit sind die Vorzeichen zumindest auf die kurze Strecke betrachtet wieder besser geworden. Nur: Wohin [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...