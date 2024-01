Berlin/Bonn (ots) -Der Abgeordnete und Vorsitzende der FDP im Europäischen Parlament, Moritz Körner, strebt mit seiner Partei einen neuen Wind in Brüssel an. "Wir wollen Druck machen, dass es eben mehr Freiheit gibt und weniger von der Leyen", so Körner beim Fernsehsender phoenix. Auf der Agenda der Freien Demokraten stehe ein "einfaches Europa". Körner erklärt: "Wir müssen wegkommen vom Klein-Klein der Regulierungen in Europa [...] und dafür werden wir im Europawahlkampf streiten."Beim Europaparteitag der Freien Demokraten in Berlin bekräftigt Körner seine Unterstützung für Marie-Agnes Strack-Zimmermann als FDP-Spitzenkandidatin für die kommende Europawahl. "Ich glaube, wenn wir da einen guten Wahlkampf machen und viele Bürgerinnen und Bürger ansprechen mit einer sehr, sehr starken Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dann bin ich mir sicher, werden wir ein starkes deutsches Ergebnis haben", sagt er.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/UGDPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5701488