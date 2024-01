Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power könnte nach der abgelaufenen Woche durchaus zum Angriff blasen. An den Börsen hat der Kurs nun einen Aufschlag um gut 26,6 % in einer Woche geschafft. Am Freitag ging es noch um minimale -0,4 % nach unten. Am Gesamtbild ändert sich jedoch wenig. Der Titel ist nun kurzfristig in eine massive Wertaufholung geraten. Dies lag an den Nachrichten. Die [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...