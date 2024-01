Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Was für Ereignisse rund um BYD! Die Aktie verlor am Freitag erneut mehr als 1 %. Nun sind Analysten fast ratlos. Die meinen derzeit noch immer, die Aktie wäre in etwa zwischen 36 und 37 Euro wert, geben die Schätzungen lt. Marketscreener derzeit her. Die Aktie verliert aber seit Jahresanfang fast 9 %. Dies wiederum ist ein Signal dafür, dass vor allem [...]

