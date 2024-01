Mit 1000 $ in Solana zum Millionär: Ist das 2024 noch möglich?

Der Traum vom Dasein als Millionär geistert bei vielen Menschen herum. Denn die meisten Menschen würden wohl gerne mit einem überschaubaren Betrag den großen Reichtum finden. Immer wieder kursieren Geschichten durch das Internet, dass Trader und Anleger mit wenig Geld überdurchschnittliche Renditen erzielt haben. Auch mit 1000 US-Dollar wurde manch ein risikobereiter Krypto-Fan zum Millionär.

Allein Solana konnte sich im vergangenen Jahr fast verzehnfachen. Früh-Investoren haben es hier mitunter auch geschafft, mit 1.000 $ zum Millionär zu werden. Doch lässt sich eine derartige Story wiederholen? Können Anleger auch jetzt noch zum Millionär werden, wenn sie auf Solana wetten?

1000 $ in Solana: Das müsste für die Million passieren

Um aus einer Investition von 1.000 US-Dollar eine Million zu machen, ist eine 1000-fache Rendite erforderlich. Dies bedeutet, dass der Wert der Investition um das Tausendfache steigen muss. Es ist jedoch nicht so einfach, wie nur die aktuelle Marktkapitalisierung eines Assets mit 1000 zu multiplizieren, um eine potenzielle zukünftige Bewertung zu bestimmen.

Der Effekt, dass bei einer 10-fachen Kurssteigerung die Marktkapitalisierung nicht notwendigerweise ebenfalls um das Zehnfache steigt, wird als "Liquidity-Depth"- oder "Market-Depth"-Effekt bezeichnet. Dieses Phänomen tritt auf, weil die Marktkapitalisierung eines Assets nicht nur von seinem Kurs, sondern auch vom Gesamtvolumen der gehandelten Assets abhängt. Daher reflektiert die Marktkapitalisierung nicht immer direkt das Vielfache der Kurssteigerung.

Dennoch lässt sich diese Liquidity-Depth eben nicht kalkulieren. Grundsätzlich lässt sich somit vereinfacht sagen, dass Solana für 1000x eine Marktkapitalisierung von rund 40 Billionen US-Dollar bräuchte - und das ist denkbar unwahrscheinlich, wenn wir sehen, dass der gesamte Kryptomarkt mit rund 1,65 Billionen US-Dollar aktuell kapitalisiert ist. Denn bei 1000x würde sich die Bewertung auf sage und schreibe 42 Billionen US-Dollar belaufen.

Solana Prognose: Kann es SOL schaffen?

Bereits der gesunde Menschenverstand dürfte den meisten Anlegern hier sagen, dass 1000x mit Solana natürlich nicht mehr möglich sind. SOL bleibt ein vielversprechendes Investment. Die Fundamentaldaten entwickeln sich aktuell stark, auch der Solana-Chart hat sich heute wieder aufgehellt.

Die wachsende Anzahl an Adressen, das steigende Total Value Locked und eine hohe Entwickleraktivität stärken das fundamentale Momentum. Dazu kommt eine hohe Funktionalität. Denn die Zeiten, in denen die Solana-Blockchain regelmäßig ausfiel, sind lange vorbei.

Mehr Risiko erforderlich! Krypto-Presales als Mittel der Wahl

Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Marktkapitalisierung von Solana ist es heutzutage unwahrscheinlich (oder eher unmöglich), dass Anleger mit derartig geringen Investitionssummen zu Millionären werden. Die Zeiten, in denen frühe Investitionen in etablierte Projekte wie Solana zu enormen Gewinnen führten, sind größtenteils vorbei. Natürlich könnten hier über mehrere Jahre auch noch 10x Renditen oder sogar mehr winken. Doch 100x oder 1000x sind eben eine Hausnummer, die derartige Assets nicht in einem Umfeld ohne Hyperinflation mehr erreichen werden.

Anleger, die auf signifikante Renditen hoffen, sollten daher ihren Blick eher auf gering kapitalisierte Projekte richten. Eine vielversprechende Option stellen mitunter auch Krypto-Presales dar, bei denen sich Investoren frühzeitig an neuen Projekten beteiligen.

1000 $ in Meme Kombat: Ist hier die erste Million möglich?

Für parabolische Kursentwicklungen sind insbesondere Meme-Coins und gering kapitalisierte Kryptowährungen prädestiniert. Diese Assets zeichnen sich nämlich durch ihre niedrige Marktkapitalisierung und hohe Volatilität aus, was sie anfällig für schnelle und signifikante Wertsteigerungen macht. Zugleich sind Meme-Coins traditionell auch für parabolische Renditen gut. In dieses Schema könnte Meme Kombat (MK) passen.

Meme Kombat ist nämlich ein innovatives Gaming-Projekt, das im Presale bereits über 7,5 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt hat. Das Spielkonzept integriert populäre Meme-Charaktere wie DOGE, PEPE und SHIB in ein unterhaltsames und interaktives Spieluniversum, in dem diese Charaktere gegeneinander antreten. Dieses einzigartige Konzept spricht eine breite Zielgruppe an und hat wohl virales Potenzial.

Zudem setzt Meme Kombat auf passive Einkommensmodelle wie das Staking, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Bereits im Presale können Anleger durch das Staking aktuell eine jährliche Rendite von über 100 Prozent erzielen. Diese attraktiven Belohnungen steigern die Nachfrage und können gleichzeitig das Angebot verknappen, was das Potenzial für eine signifikante Wertsteigerung erhöht.

Meme Kombat positioniert sich damit als ein Projekt mit dem Potenzial für eine parabolische Kursentwicklung. Das zirkulierende Angebot wird zum Handelsstart eine Bewertung von 10 Millionen US-Dollar aufweisen - 1000x Renditen würden auch hier den Meme-Coin auf rund 10 Milliarden US-Dollar befördern. Damit lässt sich konstatieren, dass auch mit 1.000 US-Dollar in Meme Kombat niemand in 2024 zum Millionär wird.

Doch erfolgreiche Meme-Coins wie PEPE oder BONK hatten 2023 eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar. Raum für parabolische und weit überdurchschnittliche Wertentwicklungen gibt es bei Meme Kombat somit allemal, wenn ein viraler Hype rund um das Meme-basierte Gaming-Ökosystem von Meme Kombat entsteht.

