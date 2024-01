Solana News: +6 % - geht der Bullenmarkt bei SOL weiter?

In den letzten 24 Stunden sehen wir eine zunehmend positive Dynamik bei Solana (SOL). Während viele Analysten eigentlich im Jahr 2024 Ethereum gegen Solana bevorzugt haben, kündigt sich diese Trendwende kurstechnisch noch nicht an. Vielmehr steigt Solana in den letzten 24 Stunden um rund 6,25 Prozent, während Ethereum mit 1,3 Prozent nur moderat fester notiert. Nun hat Solana in den letzten sieben Tagen über 4 Prozent an Wert gewonnen, ETH eben 7,5 Prozent korrigiert. Erneut divergiert die Wertentwicklung der beiden Layer-1-Blockchains, wobei uns der Kampf um die Vorherrschaft auch in diesem Jahr weiter beschäftigen dürfte.

Solana ist mit dem aktuellen Kursplus von über 6 Prozent einer der besten Top 10 Altcoins muss lediglich Avalanche in diesem Zeitraum den Vortritt lassen. Kryptos werden wieder nachgefragt, das Wochenende war dringend erforderlich, nachdem es über die gesamte Woche einen breit angelegten Abverkauf gab.

Ist jetzt die nächste Solana-Rallye schon wieder indiziert? Werfen wir einen Blick auf die Fakten:

SOL stark im Plus: Das sieht bullisch aus

Mit dem Kursplus von rund 6 Prozent und dem Sprung über 95 US-Dollar sieht es bei Solana (SOL) wieder deutlich besser aus. Das Chartbild hellt sich auf, nicht nur bei Solana, sondern auch in der Marktbreite. Doch erneut demonstrieren die Solana-Bullen ihre Stärke, relativ gegenüber anderen Layer-1-Blockchains wie Ethereum oder Cardano.

Nachdem wir uns zuletzt in der Solana-Prognose eher bearishen Zielen zuwandten, könnte jetzt alles schnell gehen. Denn aktuell sieht es - voraussichtlich einer Bestätigung im Laufe des Sonntags - nach einem Ausbruch aus dem abwärtsgerichteten, untergeordneten Trend aus. Zuletzt reagierte Solana positiv am Support und steigt nun auch noch über die 200-Tagelinie. Der MACD-Indikator offenbart ebenfalls den Trendwechsel. Das Histogramm tickt bereits seit einigen Tagen deutlich höher, nun dürften sich auch die MACD-Linien zeitnah bullisch überkreuzen. Der Sprung über die 100 US-Dollar könnte bei marktbreiter Stärke zum Start in die neue Woche vollzogen werden.

Die Basis stimmt: Solana-Fundamentaldaten treiben Kurs an

Wenn die Kursentwicklung einer Kryptowährung von fundamentalen Daten der Blockchain, wie zunehmender Nutzung und wachsender Anzahl aktiver Adressen, untermauert wird, ist das besonders bullisch. Diese Kennzahlen spiegeln schließlich eine reale Nachfrage und Akzeptanz wider und sind Indikatoren für Wachstum des Netzwerks. Langfristig dürfte sich der Kurs der nativen Coins somit der Adoptionskurve annähern, vergleichbar wie der Aktienkurs mit der Gewinnentwicklung der Unternehmen korrespondiert.

Positiv fällt aktuell auf, dass das Handelsvolumen auf Solana-basierten DEX massiv anzieht. Dies spricht für eine zunehmende Nutzung der Solana-Blockchain. Solana ist endlich wettbewerbsfähig. Die Solana-DEX Jupiter lag hier in den letzten 24 Stunden sogar vor Uniswap V3, der führenden Ethereum-DEX.

BREAKING: In the latest 24-hour volume rankings for decentralized exchanges (DEX), Two out of the top three are Solana based exchanges. pic.twitter.com/CCnFcQZfx4 - SolanaFloor | Powered by Step Finance (@SolanaFloor) January 28, 2024

Zwar ist dies wohl vornehmlich eben auch dem Handel von Meme-Coins geschuldet. Dennoch bringen diese zunächst Volumen und Nutzer zu Solana, die bestenfalls auch später die L1 weiter nutzen.

Die Solana-Blockchain könnte mittelfristig der Krypto-Hub für das Web3 werden. Die hohe Skalierbarkeit, die lebendige Community, fähige Entwickler und ansprechendes Wachstum verorten SOL mittelfristig vielversprechend. Zwar könnte es kurzfristig immer wieder Gewinnmitnahmen nach parabolischer 2023er-Rallye geben. Doch mittel- bis langfristig äußert sich die Mehrheit der Analysten dezidiert bullisch.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.