TEHERAN (dpa-AFX) - Marineeinheiten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben am Sonntag im Persischen Golf erneut einen ausländischen Öltanker wegen angeblichen Schmuggels festgesetzt. Der Tanker unter der Flagge eines ozeanischen Landes habe zwei Millionen Liter illegales Gasöl transportiert, erklärte ein Marinekommandeur der IRGC in der südwestiranischen Hafenstadt Buschehr. Auch die 14 ausländischen Besatzungsmitglieder, hauptsächlich Asiaten, seien festgenommen worden, so die IRGC laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Immer wieder gibt es am Persischen Golf und in der Straße von Hormus Zwischenfälle mit Einheiten der Revolutionsgarden und ausländischen Öltankern wegen angeblichen Treibstoffschmuggels. Die Schiffe werden laut Iran per Gerichtsbeschluss festgesetzt. Das Öl wird beschlagnahmt. Die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport./str/pey/DP/jha