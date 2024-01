Stuttgarter Nachrichten (gedruckt: Montag, 290124) (ots) -



Welche Organisation könnte garantieren, dass Mitarbeiter niemals zu Verbrechern werden? Es wäre zu viel verlangt. Auch vom UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA. Sollte sich bestätigen, dass sich bis zu zwölf Mitarbeiter am Massaker der Hamas in Israel beteiligt haben, hätte das dennoch viel mit dieser Organisation zu tun. Wer ihren Vertretern zuhört, weiß: UNRWA ist im Gazastreifen zu einer Art Vorfeldorganisation der dort herrschenden Hamas geworden. So ist es keineswegs schockierend - wie UNRWA-Chef Philippe Lazzarini glauben machen will - dass Deutschland den Geldhahn zudreht. Vielmehr schockiert die Tatsache, dass die Bundesrepublik 2023 200 Millionen Euro an diese Organisation gezahlt hat.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5701529

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken