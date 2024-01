BONK, HONK und SPONGE: Warum Meme Coins so eine wichtige Rolle am Kryptomarkt spielen

Es ist ein Phänomen, das für viele nicht nachvollziehbar, aber auch nicht mehr wegzudenken ist. Meme Coins werden am Kryptomarkt ohne jeglichen Nutzen gelauncht und können oft anhand witziger Memes und einer starken Community, die sich um das jeweilige Projekt bildet, extrem hohe Bewertungen erreichen, was frühen Käufern Renditen einbringt, die anderswo kaum denkbar wären. Dogecoin und Shiba Inu (SHIB) haben es im Jahr 2021 vorgemacht, im Vorjahr sind dann BONK und PEPE auf eine Marktkapitalisierung von weit mehr als einer Milliarde Dollar gestiegen. Wer hier ein paar hundert Dollar investiert hat, wurde zum Millionär. Neben BONK rücken derzeit vor allem HONK und SPONGE in den Fokus der Anleger. Aber warum fließt überhaupt so viel Kapital in diese Token und welcher hat die Chance, die höchsten Gewinne einzubringen?

Extrem hohes Gewinnpotenzial

Der Hauptgrund, der Investoren zu Meme Coins zieht, ist das extrem hohe Gewinnpotenzial. Dazu braucht es auch nicht unbedingt den nächsten Milliarden Dollar Coin, da diese Grenze auch wirklich nur die allerwenigsten Token überschreiten. Viele werden aber mit einer Anfangsbewertung von 10.000 Dollar bis 100.000 Dollar gelauncht, wodurch es schon reichen würde, wenn die Marktkapitalisierung auf 10 Millionen Dollar steigt, um das 100-fache bis 1.000-fache aus seinem Kapital zu machen. Renditen, die man sich sonst nur erträumen kann.

(Daily Gainers - Quelle: Dextools)

Ein Anstieg um zehntausende Prozent kann bei Meme Coins oft über Nacht erfolgen und ein Investment von 100 - 1.000 Dollar kann das Leben im Erfolgsfall verändern. Natürlich ist auch das Risiko entsprechend höher, da Meme Coins von jedem gelauncht werden können und genauso schnell wieder verschwinden können, wie sie auf den Markt kommen.

Aktuelle Themen

Ein weiterer Grund, warum Meme Coins oft so schnell viral gehen können, sind die Themen, auf denen sie beruhen. Oft werden Token aufgrund aktueller Ereignisse gelauncht, wobei sich schnell eine große Community findet, die in das jeweilige Projekt investiert. Als die US-Wahlen wieder zum Thema wurden, hat es zum Beispiel nicht lange gedauert, bis Token mit dem Namen jedes Kandidaten auf den Markt gekommen sind und extreme Wertsteigerungen hingelegt haben.

(RON-Kursverlauf Mai/Juni 2023 - Quelle: Dextools)

Oft reicht auch ein Tweet von Elon Musk, um einen neuen Meme Coin ins Leben rufen. Es müssen aber nicht unbedingt aktuelle Themen sein, auch Altbekanntes mit Kultstatus kann schnell zum Megaerfolg werden, wie SPONGE zum Beispiel mit seinem Token, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, im letzten Jahr bewiesen hat. Hier ist die Marktkapitalisierung innerhalb kürzester Zeit auf 100 Millionen Dollar gestiegen.

BONK, HONK oder SPONGE - Welcher Coin hat die besten Chancen?

Wer sich in letzter Zeit mit Meme Coins beschäftigt hat, ist wohl an keinem der drei Namen vorbeigekommen. Mit BONK hat es erstmals ein Solana-basierter Meme Coin geschafft, auf eine Bewertung von rund 2 Milliarden Dollar zu steigen. Seitdem geht es für den Token aber kontinuierlich bergab, sodass hier wohl die besten Tage bereits vorbei sein dürften.

(BONK Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Der Token kommt zwar noch auf eine Bewertung von 766 Millionen Dollar, allerdings ist es von hier aus schwer, den Wert nochmal zu vervielfachen. Anders sieht es dagegen bei HONK aus, der ebenfalls auf Solana basiert und in den letzten Tagen bereits in den Trends auf Coinmarketcap, Dextools und X vertreten war. Innerhalb kurzer Zeit ist $HONK auf eine Bewertung von mehr als 25 Millionen Dollar gestiegen, sodass hier die besten Tage noch nicht vorüber sein dürften und noch alles möglich erscheint. Derzeit sieht es danach aus, als könnte es sich hier um den nächsten 100 Millionen Dollar Coin auf Solana handeln, da die $HONK-Community in den letzten Tagen bereits Stärke bewiesen hat.

(HONK Kursentwicklung in den letzten 2 Wochen - Quelle: Dextools)

Die besten Aussichten auf Erfolg könnten Investoren aber mit dem neuen $SPONGEV2 haben. Hier hat der Vorgänger SPONGE bereits bewiesen, dass er eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreichen kann und mit SPONGE V2 will das Team hinter dem Coin den Erfolg der ersten Version sogar nochmal übertreffen.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

Kann SPONGE V2 den Erfolg des Vorgängers übertreffen?

Das Team hat es sich zum Ziel gemacht, mit $SPONGEV2 den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen. Gelingen soll das, indem man diesmal noch mehr Marketing betreiben möchte und sogar noch größere Kryptobörsen den neuen $SPONGEV2 listen sollen. Schon der erste SPONGE wurde an mehr als 10 Exchanges gelistet, weshalb nun spekuliert wird, ob es der Nachfolger sogar auf Binance oder Coinbase schaffen könnte. Eine Entwicklung, die den Kurs schnell explodieren lassen könnte.

(Erfolge des ersten Sponge-Tokens - Quelle: spongetoken.vip)

Um Trader diesmal länger bei Laune zu halten und noch mehr Investoren auf den neuen SPONGE V2 aufmerksam zu machen, wird diesmal mit Sponge Racer auch ein eigenes Play 2 Earn Game entwickelt. Setzt sich das Spiel durch, kann das auch langfristig dazu führen, dass sich $SPONGEV2 vom Meme Coin zum Gaming-Token entwickelt und somit das Potenzial hätte, höher zu steigen und seinen Wert länger zu halten.

Jetzt SPONGE-Website besuchen.

(SPONGE Racer - Quelle: Sponge-Website)

Derzeit deutet also alles darauf hin, als könnte es nach der Markteinführung des neuen $SPONGEV2-Tokens schnell zu einer Kursexplosion kommen, bei der der Wert noch höher steigen könnte als der des Vorgängers. Um von Anfang an dabei zu sein, haben Investoren die Möglichkeit, ihre SPONGE-Token auf der Website in den Staking Pool einzuzahlen und erhalten dafür den neuen $SPONGEV2 als Rendite mit der jeweiligen APY, die auf der Website angegeben ist. Die APY variiert dabei mit der Größe des Staking Pools.

Wer noch keine SPONGE-Token besitzt, kann diese direkt auf der Website kaufen und erhält dafür dieselbe Menge der neuen $SPONGEV2 als Bonus, sobald diese auf den Markt kommen. Die ursprünglich gekauften Token werden dabei automatisch in den Staking Pool eingebracht und werfen zusätzlich eine Rendite in Form der neuen $SPONGEV2 ab, wodurch diejenigen, die jetzt noch über die Website SPONGE kaufen, doppelt profitieren können.

Jetzt SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.