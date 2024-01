Krypto News: Experte wettet 200.000 $ auf Polygon (MATIC) - das steckt dahinter

Zuversicht macht sich unter Krypto-Anlegern am Wochenende breit. Der Bitcoin Kurs hat sich vom Verlaufstief mittlerweile um über 4.000 US-Dollar erholt. Während die ETF-Märkte am Wochenende nicht gehandelt werden, können Trader natürlich 24/7 weiter Bitcoin akkumulieren. Augenscheinlich kehrt hier Momentum zurück. Große Gewinner in der Top 10 des globalen Kryptomarkts sind Solana und Avalanche mit 6-12 Prozent Kursgewinnen in den vergangenen 24 Stunden.

Dennoch setzt der Krypto-Trader @DrProfitCrypto - mit immerhin rund 250.000 X-Followern - jetzt auf einen anderen Altcoin, der heute auch deutlich fester gehandelt wird. Die Rede ist von Polygon (MATIC). Denn MATIC springt heute über 0,79 US-Dollar und könnte damit ein charttechnisch spannendes Setup aufweisen. Zugleich ging dieser Kurssprung mit einem anziehenden Handelsvolumen um 35 Prozent, nach aggregierten Daten von CoinMarketCap, einher. Anleger kaufen heute wieder verstärkt MATIC und setzen auf eine Erholungsbewegung.

Dabei hat sich der besagte Trader nachweislich seines Tweets auch selbst aggressiv positioniert. Bereits bei einem Kurs von 0,50 US-Dollar habe er Polygon gekauft und den Einstieg empfohlen. Nun bei einem Kurs von 0,79 US-Dollar sei es somit an der Zeit, seinen Bestand auszubauen. Damit kaufte @DrProfitCrypto nun MATIC im Wert von mehr als fünf Bitcoins. Doch warum setzt der Top Trader nun auf Polygon?

Bought $200.000 of $MATIC



Last entry I gave you at $0.50



Now adding more at $0.79 pic.twitter.com/VJFuUGQGja - Doctor Profit (@DrProfitCrypto) January 28, 2024

Mit Polygon 2.0, Partnerschaften & Wachstum in bessere Zeiten

Mitunter lässt sich über die Beweggründe des Traders nur spekulieren. Doch zunächst einmal dürfte er die charttechnische Ausgangslage für spannend befinden. Polygon (MATIC) reagierte zuletzt bullisch am markanten Support und zelebriert aktuell die erforderliche Trendumkehr. Auch die heutige Tageskerze macht einen bullischen Eindruck, der MACD unterstreicht die zunehmend bullische Dynamik.

Ferner gibt es auch fundamentale Faktoren und der massive Abschlag vom Rekordhoch, die Hoffnung auf einen Turnaround in 2024 machen. Dazu gehören der Wandel mit Polygon 2.0, das vorhandene Wachstum bei den Nutzern der Layer-2-Blockchain und auch die etablierten Partnerschaften mit Real-World-Unternehmen.

Polygon (MATIC) sollten Anleger 2024 nicht abschreiben, sondern sich mitunter auch auf antizyklische Strategien besinnen. Denn diesen Fehler machten nicht wenige Krypto-Anleger Ende 2022 mit Solana (SOL), als die Layer-1 nach Verbindungen zur insolventen FTX abgeschrieben wurde - heute notiert SOL rund 10x höher.

Polygon Alternative: Das eigene Krypto-Portfolio aggressiver ausrichten

Polygon (MATIC) könnte somit für 2024 eine spannende Wahl sein. Wer nicht nur auf das Indien-based Krypto-Projekt setzen, sondern auch spekulative Krypto-Presales mit Potenzial in sein Portfolio aufnehmen möchte, könnte den Blick um die Ecke nach Sri Lanka werfen.

Denn dort startet ein innovatives, umweltfreundliches Projekt, das die E-Mobilität nach Sri Lanka bringen möchte. Während herkömmliche E-Fahrzeuge in Sri Lanka kaum erschwinglich sind und somit wenig genutzt werden, ist das TukTuk das Problem. Denn die Verbrenner-TukTuks sind Ursache für massive Emissionen. Zugleich dominieren diese das Bild in vielen Schwellenländern. eTukTuk möchte somit das offensichtliche Problem lösen und mit einem kompetitiven EV-TukTuk den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben. Da dies nicht zulasten des finanziellen Spielraums oder der Mobilität in den Schwellenländern gehen darf, entsteht ein mannigfaltiges Ökosystem aus Belohnungsmechanismen, eTukTuks, Ladesäulen und vielem mehr.

Der eTukTuk-Presale erreichte mittlerweile rund 600.000 US-Dollar. Auffällig zog die Dynamik in den letzten Tagen des Vorverkaufs an. Da in weniger als 72 Stunden die nächste Preiserhöhung folgt, könnte sich ein zeitnaher Einstieg anbieten. Denn dann bauen Investoren nicht nur frühzeitig fixe Buchgewinne auf, sondern können auch direkt im Anschluss ihre TUK Token staken - für eine aktuelle Rendite von 356 Prozent APY.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.