Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz senkt ab sofort die Preise von über 100 Bio-Artikeln. Im vergangenen Jahr erzielte der Detailhändler mit seinem Bio-Sortiment einen neuen Rekordumsatz. Mit der grössten Bio-Preissenkung in seiner Geschichte bedankt sich der Detailhändler bei seiner Kundschaft.Lidl Schweiz folgt seinem Versprechen, stets das beste Preis-Leistungsverhältnis in der Schweiz zu bieten. Erst kürzlich verkündete (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2024/lidl-schweiz-startet-preisoffensive) der Detailhändler, dass er im Verlauf des Jahres 2023 den Preis von über 600 konventionellen Produkten herabsetzte. Nun reduziert er auch dauerhaft die Preise von über 100 Bio-Produkten. Dies entspricht knapp einem Drittel seiner 350 Bio-Artikeln im Dauersortiment. Seine Eigenmarkenprodukte mit Bio-Zertifizierung vertreibt Lidl Schweiz unter dem Label "Bio Organic". Davon stammen die mit dem Schweizer Kreuz gekennzeichneten Produkte aus Schweizer Produktion und werden nach den Richtlinien von Bio-Suisse hergestellt. Obwohl Lidl Schweiz gemäss Preisvergleichen von den Konsumentenmagazinen K-Tipp (14/23) und Beobachter (02/24) bei Lebensmitteln in Bio-Qualität bereits vorher am günstigsten war, senkt der Detailhändler weiter seine Preise.Von der Preisreduktion sind vor allem Produkte des täglichen Bedarfs im Bio-Segment betroffen wie Milch, Brot, Fleisch sowie Obst und Gemüse. Konkret bietet der Detailhändler etwa Bio-Vollmilch (https://sortiment.lidl.ch/de/bio-vollmilch-3-9-5104210#/), Bio Haferdrink (https://sortiment.lidl.ch/de/bio-haferdrink-0127055#/), Bio-Holzofenbrot dunkel (https://sortiment.lidl.ch/de/bio-holzofenbrot-dunkel-0164255#/), Bio-Weiderind-Geschnetzeltes (https://sortiment.lidl.ch/de/bio-weiderind-voressen-geschn-5105988#/), Bio-Rüebli (https://sortiment.lidl.ch/de/bio-rueebli-1kg-0084611#/) und über 95 weitere Produkte im Durchschnitt neun Prozent dauerhaft günstiger an. Dabei geht der Dauertiefpreis von über 100 Bio-Produkten nicht zulasten der Bio-Produzenten, sondern wird von Lidl Schweiz selbst getragen.Die Nachfrage nach Bio-Produkten ist bei Kundinnen und Kunden in den vergangenen Jahren stets gestiegen. Dies spiegelt sich auch in dem Umsatzzahlen von Lidl Schweiz wider: Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 wuchs der Umsatz mit Bio-Produkten im Jahr 2023 beim Detailhändler um über 100 Prozent. Die Freude über diesen enormen Zuwachs teilt der Smart Discounter mit seiner stetig wachsenden Kundschaft: "Aufgrund des hervorragenden Geschäftsverlaufs wollen wir etwas vom Erfolg an unsere Kundinnen und Kunden zurückgeben. Deshalb führen wir die grösste Bio-Preissenkung durch, die wir je in der Geschichte von Lidl Schweiz gemacht haben. Unser Ziel ist es, Bio-Lebensmittel für alle erschwinglich zu machen.", erklärt Nicholas Pennanen, CEO bei Lidl Schweiz.Pressekontakt:Lidl SchweizMedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100915497