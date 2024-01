Der Biotech-Sektor hat in den vergangenen Monaten wieder an Bedeutung gewonnen. Das Geld wandert nach und nach auch wieder in Nebenwerte, was für Wachstumsunternehmen besonders erfreulich ist. Unternehmen wie Cardiol Therapeutics, Evotec und Morphosys sind in den Fokus von Investoren zurückgekehrt. Während die Kurse der Aktien von Cardiol und Morphosys deutlich zulegen konnten, erleben die Anleger von Evotec aktuell eine Saure Gurken Zeit. Zum Wochenstart steigt die Spannung vor allem bei Cardiol, denn das Unternehmen wurde kürzlich von den Analysten von LEEDE JONES GABLE mit ‚Speculative Buy' eingestuft und das Kursziel beträgt 4,50 CAD. Am Freitag ging die Aktie des Biotech-Unternehmens mit neuem 12-Monatshoch beim Stand von 1,70 CAD ins Wochenende - exzellente Vorgaben für die Markteröffnung in Deutschland.

Den vollständigen Artikel lesen ...