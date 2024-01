In Deutschland fehlen zuhauf Wohnungen und laut Aussagen aus der Bauwirtschaft dürfte sich absehbar nicht viel daran ändern. Denn auch 2025 dürfte das Ziel der Bundesregierung von 400.000 Wohnungen pro Jahr verfehlt werden. Bereits heute fehle in Deutschland um die 700.000 Wohnungen, was dazu beigetragen hat, dass der Immobilienmarkt in eine ernsthafte Schieflage geraten ist. Allerdings ist eine Erholung nicht absehbar:Denn die Immobilienwirtschaft rechnet mit einer anhaltenden Schwäche des Wohnungsbaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...